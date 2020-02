Baby復仇記︳麥芷誼拍裸戲星途受阻　「香港拍三級片如殺人放火」

有份演出新戲《Baby復仇記》的麥芷誼(Koyi),繼2015年的《同班同學》後再次與導演陸以心合作。 上次擔正做女主角,今次只是配角,但Koyi就表示很珍惜每個演出的機會。提到因為曾經全裸演出,不多不少有影響星途,Koyi回想起來就話如果有機會再來一次,她仍然會接拍《同班同學》。

現年28歲的麥芷誼外型高佻,演出香港電台拍攝電視連續劇《DiY2K》出道。(資料圖片)

在《Baby復仇記》,麥芷誼與王敏奕、余香凝飾演陳靜戲中的好朋友,今次能夠與幾個女仔合作,戲外她們都成為了好閨蜜。麥芷誼在戲中飾演一位BB用品的售貨員,雖然戲份不算多,但她拍得開心就行了,她更指角色沒分輕重,珍惜每個演出的機會。

,麥芷誼與王敏奕、余香凝飾演陳靜戲中的好朋友。(網上圖片)

拍港台青春偶像劇出道

現年28歲的麥芷誼外型高佻,首次的演藝演出是為香港電台拍攝電視連續劇《DiY2K》,是青春偶像劇「Y2K」系列的最後一輯,飾演「爆樽」一角,是一個大情大性,熱愛時裝設計的追夢少女。現實中,她畢業於香港理工大學紡織及製衣系,的確是個就讀時裝設計的女生。

+ 12 + 11 + 10

拍攝《同班同學》是人生轉捩點

2015年絕對是麥芷誼的轉捩點,她在近二千人中突圍而出,與廖子妤和郭奕芯成為《同班同學》的主角,收到消息那刻,她還以為是電話騙案。

角色競爭激烈,過千人當中包括不少來自模特兒公司的女生、也有薄有名氣的演員,她不知道自己最後為何被選中,她推測或許是因為自己的想法,她不介意飾演社會邊緣人,最後擔正主演援交少女蘇可怡,更在戲中有全裸的演出。

2015年絕對是麥芷誼的轉捩點,她在近二千人中突圍而出,與廖子妤和郭奕芯成為《同班同學》的主角。(網上圖片)

麥芷誼不是典型美女,拍《同班同學》時媒體很多時將焦點放在身材豐滿突出的郭奕芯身上,甚至因為電影當時出席「東京國際電影節」,更將郭奕芯與蒼井空做比較,連電影預告都有較多廖子妤和郭奕芯的特寫。

麥芷誼皮膚黝黑、眼睛不大,為人爽直豪放,當時甚至有網民批評她似人妖,她反問為何女生外表中性一點就是人妖?覺得大眾對女生的想法實在太單一。

點撃即睇更多麥芷誼靚相:

+ 9 + 8 + 7

曾經全裸演出被拒諸門外

在《同班同學》中有大膽演出,的確讓觀眾留下深刻印象,卻影響她日後發展。因為曾經拍裸戲被廣告客戶拒用,及後也有很長一段時間沒有製片人找她當主角。

曾有大機構找她工作,卻在臨開工前兩天,才表示因為她拍過三級片而取消聘用。麥芷誼感到委屈,反問三級片是否一定是負面?當時她甚至在Facebook上表示,「喺香港呢片道德高地,拍過三級片或者真係會同殺過人放過火同level,就算你interview過關,上training表現好,一被發現拍過三級片,oops sorry you are out.」除此之外,也有財務公司以同樣理由拒絕她,客戶更指《同班同學》不止是一部「三級片」,更是「咸片」,本來工作量已經少的她,還要面對無理的拒諸門外,的確很無奈。

與廖子妤和郭奕芯拍《同班同學》後為人熟悉。(資料圖片)

做服裝助理甚至要幫演員洗埋內衣褲

正所謂手停口停,為了生計麥芷誼在這段低潮期也有當過兼職店員,作為家中的大家姐,父母雖然支持她追夢,但長期沒有戲拍,爸爸也試過問她「你幾時先玩夠」,希望她轉行找份固定的工作。

原來她都為自己定下限期,打算「疊埋心水」完全退出這個圈子,幸好當時在彭浩翔的邀請下,讓她在《春嬌救志明》客串演出兼擔任服裝助理,不但使她擴展人際網絡,亦令她知道電影拍攝是如何運作。擔任服裝助理的她要為演員買Bra買底褲,內衣褲都要洗埋,其實是執頭執尾,但做過幕後,這些經歷也為麥芷誼累積更多經驗。

麥芷誼不是典型美女,拍《同班同學》時媒體很多時將焦點放在身材豐滿突出的郭奕芯身上,即使之後甚至因為曾經全裸拍戲而被商戶拒絕,她都表示毫不後悔。(資料圖片)

成名作《同班同學》獲得不錯成績,雖然際遇未必如另外兩位女主角廖子妤和郭奕芯,但麥芷誼表示毫不後悔,除了客串《春嬌救志明》、2016年她就有份拍攝《女皇撞到正》,在戲中飾演Rock妹,形象百變新鮮到大家都未必認得。

她亦有出演港台劇《沒有牆的世界6》(2018)和《手語隨想曲6》(2018),參與一些微電影演出等,今年也有客串《我的筍盤男友》以及演出新戲《BABY復仇記》。