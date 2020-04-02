火口的二人︱末日男女肆意縱慾暗藏求生渴望？導演親解創作靈感

榮獲日本多項大獎肯定的電影《火口的二人》，將直木賞作家白石一文的同名著作搬上大銀幕，並將世界觀設定在東日本震災之後，社會所出現的集體末日感，讓男女主角在死亡恐懼的壟罩之下，選擇活在當下、順從身體渴望，上演一場接一場的激情性愛；尺度之大，堪稱近年日本電影少見。

男主角柄本佑更與女星瀧內公美激情床戰，狗仔式、傳教士等各種露點體位樣樣齊，二人下體甚至「做」到腫。不僅如此，慾火難耐的柄本佑，更在坐巴士的路程上不停愛撫對方，讓瀧內顧不得車上其他乘客的目光，發出聲聲舒服的嬌喘，眾多場面勢必讓觀眾看到瞠目結舌。值得一提的是，為了呼應作品中對死亡與男歡女愛的敘述，導演荒井晴彥特地將秋田代表性的「死亡之舞」西馬音內盆舞搬上大銀幕，值得觀眾一探究竟。

按圖即睇《火口的二人》的精采劇照 :

+ 8 + 7 + 6

被譽為「一生必看慾望越界之作」的《火口的二人》，以東日本震災之後的日本為背景，旁敲人們對死亡的恐懼，以及日本經濟蕭條等社會現象，對應目前嚴重蔓延全世界的病毒疫情，似乎也有微妙相似之處。本片的男女主角，便是在這種緊繃的社會氛圍當中，選擇活在當下，並順從身心對情慾的渴望，上演一場接一場的激情性愛；並透過兩人的情慾對談，揭露他們不為人知的過往。

男女主角柄本佑、瀧內公美尺度大開，在片中搓胸、自慰、濕吻、愛撫樣樣來，狗仔式、傳教士等性愛體位也接連上演，男女主角還因為縱慾過度，做到大家下體都腫埋要嗌救命。在片中勁咸濕的柄本佑，在一搭巴士的場面中，更伸出前AV男優加藤鷹的招牌「金手指」，在移動的巴士上瘋狂愛撫瀧內公美的下體，讓對方情不自禁發出嬌喘，絲毫不顧忌旁邊眾多乘客的目光。

面對柄本佑的強烈進攻，瀧內公美也非省油的燈。前腳剛同柄本佑做完，立刻就帶他外出品嚐「壯陽神物」豬肝炒韭菜，讓柄本佑下體「瘋狂搭帳篷」，甚至邊食邊擼下體，直呼「食完再做」。眾多獵奇的激情場面，勢必令觀眾睇到擘大個口得個窿。

男女主角柄本佑、瀧內公美尺度大開，在片中搓胸、自慰、濕吻、愛撫樣樣來，狗仔式、傳教士等性愛體位也接連上演，男女主角還因為縱慾過度，做到大家下體都腫埋要嗌救命（《火口的二人》劇照）

值得一提的是，知名導演荒井晴彥，一直想拍一部能散發出「死亡」與「性愛」氣息的電影，並為了呼應《火口的二人》對死亡及男歡女愛的敘述，讓他特別將原作故事背景的福岡改至秋田，甚至捕捉有「亡者之舞」之稱，在當地擁有700年歷史，並被稱作「日本三大盆舞」之一的「西馬音內盆舞」演出。

導演對這個淵源回憶：「我在2006年看了西馬音內盆舞，或許就是一切的開端。當時因為秋田十文字影展要開辦電影課程，我便以劇本指導身份去到那邊。影展是二月，讓我首度體驗了秋田的夏日。少了白雪覆蓋的秋田，有一種空曠的感覺，幾乎可說是空無一物。影展的工作人員告訴我，這裡有導演相米慎二曾經連看三天的西馬音內盆舞，問我是否想看。於是，看到在眼睛處開了兩個洞的彥三頭巾，還有壓得低低的斗笠，舞者的臉都被遮住，看不出是男是女；轉圈時還會發出草鞋摩擦地面的好聽聲響。這個被稱作『死者之舞』的盆舞，散發出『死』與『性愛』的氣息。從那之後，我就一直想拍一部結合『西馬音內盆舞』與『男歡女愛』的電影，也感謝原作者白石先生特地為我破了例。」

延伸閱讀：

漫威最性感黑人男星確診新冠肺炎兩周 無法返英續滯美

戲院老闆緊張啦？院線強片美國數位上架點播成績好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】