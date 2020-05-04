喜劇電影《Atuk》劇本變「死亡筆記」　演員受詛咒接連意外身亡

受詛咒的恐怖電影不時在荷里活傳出，當中包括多部經典恐怖電影，如《驅魔人》（The Exorcist）、《鬼驅人》（Poltergeist）及《凶兆》等。以上三部作品都有幸拍成，兼成為經典。然而在70年代初期，有一份劇本堪稱「死亡筆記」，但凡接觸過這劇本的演員，都總會接連死亡。最終這本「死亡筆記」造成六名演員死亡，而電影計畫最終也胎死腹中。

《Atuk》的劇本堪稱「死亡筆記」，合共帶來6位演員死亡。（《死亡筆記》劇照）

在1963年，加拿大作家Mordecai Richler推出一部小說《The Incomparable Atuk》，講述一名在加拿大巴芬島出生的愛斯基摩人，被送到多倫多，並因受大城市的影響，而變得貪婪及自大，是一部具諷刺的小說。加拿大著名導演Norman Jewison在1971年購得小說版權，他是其中一位建立加拿大廣播公司的重要人物。他之後找來Tod Carroll為電影《Atuk》撰寫劇本，當時電影主角變成在阿拉斯加出生，並去到大城市紐約。從未在大城市生活過的主角，在紐約鬧出不少笑話，是一部喜劇電影。

Mordecai Richler在1963年推出小說《The Incomparable Atuk》。（網上圖片）

電影尚未開拍，就遇上第一道阻力。導演與編劇花了近十年時間去籌備這電影，並在1982年，找來喜劇演員John Belushi擔任電影男主角，而John Belushi在閱讀劇本後，都對此大感興趣。可是，在同年3月5日，John Belushi被發現死於Chateau Marmont酒店，終年33歲。John Belushi初時死因被認為是吸食過量毒品所致，然而，兩個月後，歌手Cathy Smith承認，她曾注射足以致命的毒品予John Belushi。案件重審，Cathy Smith被指控一級謀殺罪。最終，Cathy Smith與檢察官達成認罪協商，服刑15個月。

Mordecai Richler（右）在2018年祝賀Guillermo del Toro執導的《忘形水》獲得多項大獎。（Getty Images）

Norman Jewison痛失John Belushi後，電影製作被迫擱置。六年後，另一位喜劇演員Sam Kinison接任男主角。可是未知甚麼原因，電影開拍僅8天，劇組就煞停製作。當時有指Sam Kinison對劇本非常不滿，要求重寫。在1992年，Sam Kinison在95號美國國道遇上車禍身亡，終年38歲。當時曾有傳言指，Sam Kinison死前曾與空氣交談：「我不想去。我不想去。」之後，他還回答了一句「為什麼呢？」，最後，他接連說了三聲「好」。

《Atuk》首任男主角John Belushi因吸食過量毒品致死。（《鬼馬兄弟》劇照）

在Sam Kinison死後兩年，加拿大演員John Candy獲邀演出《Atuk》，可是他還未答應演出，就因心臟病發死亡，終年43歲。同年11月，John Candy的編劇好友Michael O’Donoghue腦溢血死亡。據了解，當時他曾與John Candy一起閱讀劇本，並有指他負責重寫劇本。

第二任男主角Sam Kinison也因車禍身亡。（網上圖片）

在1997年，Chris Farley接下了《Atuk》，成為第四任男主角。可是，他在12月23日在芝加哥約翰漢考克中心內因服食過量藥物而死亡，再次讓人聯想到John Belushi的慘劇。在Chris Farley死後僅數個月，Phil Hartman被妻子殘殺。雖然有指他並不是《Atuk》的人選，但據了解他曾鼓勵Chris Farley接下《Atuk》男主角。

《Atuk》劇本至今仍然保留在聯美製片公司（United Artists Releasing），而該劇本如今還可以在網上觀看。