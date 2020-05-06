【金像獎】《少年的你》為過電檢硬刪18禁情節　曾國祥爆原裝結局

《第三十九屆香港電影金像獎》賽果於今日（6日）公布，《少年的你》橫掃最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最劇編劇及最佳攝影等8個獎項成為大贏家。 據導演曾國祥透露，為了通過內地電檢而刪減了不少劇情，當中包括18禁畫面，而原版本來報名參加柏林影展，最後臨時退賽，經過刪剪後才能正式上映，究竟被刪內容有幾過份？

原來易烊千璽有不少戲份被刪走，劇情重心側重在周冬雨身上。（劇照）

其實《少年的你》本來定於去年2月11日在柏林影展舉行全球首映禮，並入圍「水晶熊新世代單元」，但在首映前不到10日宣布退出，原因為後期製作趕不及按時參展，而原訂於6月27日在內地全國公映亦撤檔。最終《少年的你》於去年10月22日突然宣布於同月25日上映，雖然臨急臨忙排檔，但仍十分叫好叫座，內地大收逾15億人仔，在2019年中國十大票房排第九，以文藝片來說成績相當出色。

劇情講述一名女學生在學校跳樓，本來有屍體的清晰畫面，最終被刪走。（劇照）

當時有消息指，由於電影涉及未成年犯罪及校園欺凌等敏感題材，未能通過內地電檢，原本準備參與柏林影展的版本片長為138分鐘，最後正式公映版為135分鐘，那麼被刪走的3分鐘內容是什麼呢？據網民分析及曾國祥本人受訪透露，易烊千璽的戲份被刪得最多，當中包括被仇家毆打、與兄弟玩耍及其老闆的神秘身份等。

本來這一幕應該是出戲中周冬雨母親的裸照，後來變了大頭照，現在這樣看P圖痕跡幾明顯。（劇照）

原來戲中易烊千璽受僱於非法的「裸貸公司」，「裸貸」意思為用裸照去威脅討債，而這條伏線跟周冬雨的角色有關，因為戲中周冬雨的媽媽因負債走佬，有關她欠債的傳單竟張貼於周冬雨的學校內，傳單印上母親的大頭照，據悉原設定是印上母親的裸照，追債人正是易烊千璽的公司，但為了過審而作出改動，最後亦沒有交代易烊千璽本身從事什麼工作。

易烊千璽侵犯周冬雨的場面點到即止。（電影截圖）

點擊下圖睇被刪走的場面

+ 9 + 8 + 7

此外，從花絮片段中亦看到一幕易烊千璽向周冬雨上下其手的劇情，曾國祥要求易烊千璽撫摸周冬雨的大腿，令他大感尷尬，可是在上映版本中就大大「減甜」，只剩下男方用力壓方到牆上的畫面。此外，花絮還有另一幕沒有在電影中出現，就是易烊千璽與朋友互摑的畫面，他本人表示這幕戲被摑了十幾巴，仲話被摑得好開心過癮，但曾國祥說為了不渲染暴力而刪除了這一幕。最後最後，電影完場出字幕，特意加插了易烊千璽現身朗讀反欺凌宣言，令整部電影更加正氣。

片尾加插了易烊千璽現身朗讀反欺凌宣言。（網上圖片）

曾國祥亦提到有其他版本結局，他形容現在的結局「很狗血、很偶像劇」，另一個構思是周冬雨出獄後與母親擁抱，而易烊千璽站在遠處跟她對望微笑。仲有一個更暗黑的版本是，二人各自坐上囚車分道揚鑣，故事就停在這裡，大家會更喜歡哪一個版本？

曾國祥心目中最理想的結局是這一個鏡頭。（電影截圖）