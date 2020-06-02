【Marvel】兩個「閃銀」二揀一？回歸《WandaVision》的竟然是…

在《復仇者聯盟4：終局之戰》鐵甲奇俠和黑寡婦戰死沙場之前，說起MCU 最令人傷心的領便當角色，許多觀眾可能都會聯想到《復仇者聯盟2：奧創紀元》中結尾被震撼賜死的「閃銀」。

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「閃銀」演員艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）是在《美國隊長2》率先驚喜亮相，沒想到閃銀只短短演了一部Marvel大片就宣告死亡，自此5年之後艾倫莊遜完全沒有回歸客串過MCU任何一部電影。

點圖重溫「閃銀」艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）精彩演出▼▼▼

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戲外艾倫莊遜轟動與大他24歲的英國女導演結婚之後，更曾揚言考慮放棄演藝圈：「比起當演員，我更想作個好爸爸！」，不過現在「閃銀」將在Disney+串流影片平台上的Marvel劇集《WandaVision》再度登場的傳聞甚囂塵上。

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原來已經秘密簽約要出演《WandaVision》劇集的「閃銀」，是來自二十世紀福斯影業的Marvel宇宙演員伊凡彼得斯（Evan Peters）！荷李活媒體人Charles Murphy現在爆料：「伊凡彼得斯其實早在去年就已經秘密簽約參演《WandaVision》劇集，是一個非常重要的角色！同時他也已經低調拍完自己的戲份。」外界猜測伊凡彼得斯很有可能是來飾演平行宇宙中的另一個閃銀。

今年33歲的美國男演員伊凡彼得斯同樣擁有著俊俏臉蛋，過往不僅是火紅劇集《美國恐怖故事》每一季的固定班底，同時他在2014年二十世紀福斯的《變種特攻：未來同盟戰》開始加盟演出另一版的閃銀，許多觀眾都大讚伊凡彼得斯版閃銀相當討喜可愛，人氣或許還不輸給艾倫莊遜。

點圖重溫「閃銀」伊凡彼得斯（Evan Peters）精彩演出▼▼▼

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迪士尼串流影片平台《WandaVision》劇集預計要在今年上線開播，第一季總共6集，媒體人Charles Murphy透露除了伊凡彼得斯之外，還有更大咖的演員還沒爆料出來，就讓我們一起期待！

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