藝人家境富裕獲批援助金惹非議　陳庭欣、唐文龍稱會捐贈款項

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情重創電影業，演藝人協會會長古天樂發起眾籌幫助基層電影工作者，然而有部份捐款者質疑善款並非用得其所。

古天樂一向對香港電影業界出心出力。（資料圖片）

在新冠肺炎疫情肆虐下，電影業接近停擺，不少拍攝中的電影被迫暫停，新戲亦要延期上映。不少藝人失業多個月，部分基層電影工作者甚至手停口停。為了幫助電影工作者度過寒冬，演藝人協會會長古天樂及電影導演會前會長劉偉強，早前發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，呼籲業內人士捐款幫助有需要人士，而計劃獲得不少藝人響應。

在新冠肺炎疫情肆虐下，電影業接近停擺，古天樂及劉偉強早前發起「香港電影工作者疫境支援計劃」。（資料圖片）

早前不少圈中人士，如麥長青、黃夏蕙、魏秋樺、徐寶鳳、劉錫賢、楊峰、林子博等人收到九千元的支援款項，他們都在社交平台表示謝意。據了解，陳庭欣與唐文龍都成功申請，但這舉動卻惹起爭議。

黃夏蕙收到$9,000後向古天樂示愛「我哋一齊愛死你！」（黃夏蕙 Facebook）

有消息指，有捐款者質疑部份仍有工開或家境不俗的藝人都有份受惠，因而傳出有濫用之嫌，這也間接讓部份基層電影工作者得不到應有的援助。不過又有人認為申請要求寬鬆，讓人誤以為人人有份，料不到卻因此引起爭議。身為發起人之一的劉偉強指出，這個基金是歡迎所有同業申請，並指他們做的事對得起自己的良心。可是有部分沒有經濟問題的藝人都申請時，他續指出這沒有辦法，是誠信問題，但會尊重他們。

陳庭欣坦承有申請支援金，但引起爭議後表示會把捐款捐給有需要的同業。（Instagram／@toby_yanyan）

至於有份主持《東張西望》的陳庭欣坦承有申請支援金，她解釋指當時申請時「好單純」，並指她自己合資格就申請。最後，她表示會把獲得的捐款捐給有需要的同業。另一惹起爭議的唐文龍都表示「沒有考慮太多就申請」，並稱會捐給有需要的同業。