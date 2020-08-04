《Host》用Zoom拍出高質驚慄片　爛番茄100%新鮮度稱年度佳作

COVID-19新型冠狀病毒肺炎讓全球電影產業陷入停擺，但電影導演兼攝影師Rob Savage嘗試改變這困境。他聯同兩名朋友，花了12個星期拍攝，創造出一部被譽為是本年度最佳恐怖片之一的《Host》。電影早前在網上平台啟播，在著名評論網站爛番茄獲得100%新鮮度，連《NOS4A2》編劇，即史提芬京（Stephen King）的兒子Joe Hill都極力推崇，究竟《Host》有甚麼驚人的魔力呢？

原本好開心的網上聚會，最終變成招靈會。（《Host》劇照）

雖然Rob Savage拍攝的作品數量不多，其作品以短片及廣告居多，然而他卻是一位屢獲殊榮的電影製作人。他在18歲時憑自編自導的低成本電影《Strings》，殺入多個著名的國際電影展，當中包括雨舞影展及羅馬影展，電影還在英國獨立電影獎獲獎。今次Rob Savage聯同兩位朋友搞搞新意思，透過視訊軟件Zoom拍出一部獲極好口碑的恐怖電影《Host》。

《Host》目前在爛番茄獲得100%新鮮度。（網上擷圖）

《Host》全片只有56分鐘，Rob Savage聯同Gemma Hurley和Jed Shepherd撰寫故事外，他還身兼導演，至於主要演員一共有8名。電影講述六名朋友因政府實施宵禁而未能外出，於是他們僱用了一名主持，並在網上舉行降神會。可是降神會很快就出錯，而他們也心知不妙。當大家感到邪靈來襲時，眾人開始意識到這晚可能是自己的最後一夜。

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導演Rob Savage的《Host》獲得極好口碑。（網上圖片）

至於為何導演Rob Savage有此想法，他解釋稱：「這是一個好機會嚇怕他們，因為這（Zoom）是人們日常的生活。」自電影啟播以來，已獲得史提芬京兒子Joe Hill及《魔戒》（The Lord of the Rings）系列男星Elijah Wood等推崇。其實這類型的拍攝手法都曾經出現，當中包括《Unfriended》系列及《人肉搜尋》（Searching）。