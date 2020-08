羅賓威廉斯紀錄片《Robin's Wish》　揭一代笑匠悲慘的最後人生

曾憑《驕陽似我》(Good Will Hunting)獲得奧斯卡最佳男配角的羅賓威廉斯(Robin Williams)在2014年8月11日在寓所自縊身亡,終年63歲。一部關於他最後日子的紀錄片《Robin's Wish》早前釋出全新預告,該紀錄片將於下月1日美國網上平台啟播。

羅賓威廉斯曾憑《驕陽似我》獲得第70屆奧斯卡最佳男配角。(《驕陽似我》劇照)

由Tylor Norwood執導的《Robin's Wish》,導演希望透過紀錄片解開羅賓威廉斯這位喜劇演員自殺的謎團。紀錄片訪問了他的家人、朋友及同事,讓全世界了解他在自殺前所經歷過不為人知的事情,所以這部紀錄片將會首次講述羅賓威廉斯的晚年如何受到路易氏體失智症的煎熬。

《翻生侏羅館3:古墓的秘密》是羅賓威廉斯的遺作之一。(《Robin's Wish》預告擷圖)

從預告可以見到,《翻生侏羅館3:古墓的秘密》(Night at the Museum: Secret of the Tomb)導演Shawn Levy稱,他在拍攝《翻生侏羅館3》時,感到羅賓威廉斯與往常不一樣;而他的遺孀Susan Schneider Williams也表示,直到她要求重審羅賓威廉斯的死因報告,她才了解原來他患上路易氏體失智症。

最後Susan Schneider Williams紀錄片的名稱《Robin's Wish》是基於她已故丈夫的哲學:「羅賓威廉斯希望幫助我們減輕恐懼,這是羅賓的願望。我們一直在討論我們希望遺下甚麼遺產;當我們該走的時候,我們要如何使他們感受到,而羅賓總會說『我會不遺餘力地幫助他們減輕恐懼』。」