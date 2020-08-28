陳果唔信邪農曆七月拍鬼片　黃又南即中招︰誤插風扇爆手指

由陳果執導，太保（張嘉年）、邵音音（音音姐）、黃又南、車保羅、張達明、李麗珍、魏秋燁、文雪兒、陳湛文等人主演，全新港產恐怖奇幻電影於今日（28日）煞科（戲名待定），劇組以及一眾演員更特意賀音音姐70歲大壽，即場切蛋糕。

電影戲名暫時未定，陳果講到電影將會牽涉3個故事，以鬼片的形式來表達，在農曆7月拍鬼片別有一番風味。不過電影上映日子仍未定案，陳果笑言：「可能當賀歲片，第一次有人用鬼片賀歲，有咁多演員一定好精彩。」音音姐更補多句：「鬼咁精彩啊！」

劇組以及一眾演員更特意賀音音姐70歲大壽，即場切蛋糕。（陳順禎 攝）

電影將會以香港樓市「貴到唔係人住」的題材來拍攝，但因拍攝期間遇上疫情關係，在拍攝上都有一定難處，幸好演員們都有減片酬演出，落力支持香港電影。戲中，黃又南做太保的兒子，身為地產經紀的他為了豐厚佣金，賣力狂sell凶宅，游說睇樓客上車，而爸爸太保則用盡方法將自己的唐樓改裝成10多間劏房出租謀利。

又南在接受訪問時都有講到自己16歲首拍陳果的戲《香港有個荷里活》，2016年再合作拍《紅VAN》，雖然隔了4年但仍然覺得導演好有電影個種火，今次有幸做到太保個仔好開心。其後問到點睇香港人一房難求時，又南表示：「其實劏房係香港特色，始終地少，每個單位都好貴，不過大家最緊要健康，健康就自然乜都得㗎喇。」

另外，太保都有講到:「劏房係香港文化，我都有拍過部《籠民》講籠屋，當時一格一格冇咁擠迫，大家搵食艱難，間開間屋畀人三幾千蚊有個落腳地，形成呢種文化。」講到今次戲入面的凶宅時，太保氣定情閒講到完全唔怕，不過就唔知其他人點，因為自己早年拍過好多殭屍片，近排都有套《杏林醫院》做法師，真係冇嘢好驚。

最後見到又南右手無名指包着紗布，問及他如何受傷時，他表示：「其實係尋日（27日）拍一場戲，有啲打鬥，對方就唔小心拍咗隻手落風扇到，好彩縮得快，差少少到筋，不過OK嘅，過多2、3日可以濕水。（使唔使縫針？）本身話要，但係我就請求醫生唔好縫，兩分鐘內止到血就得，不過其實佢都俾咗幾次機會我，雖然不斷咁流血，但最後都叫做OK嘅。」到底係意外定因為農曆七月拍鬼片邪啲，真係信不信由你。