前西班牙球星費蘭度托利斯推個人紀錄片　重談對陣曼聯的世紀射失

Netflix在上月初推出前法國球星安歷卡（Nicolas Anelka）的紀錄片《安歷卡：全是誤解》（Anelka: Misunderstood），讓大家重新認識這位許多人眼中的壞孩子。近日曾經在車路士跟安歷卡合作的前西班牙球星費蘭度托利斯（Fernando Torres）亦準備推出其紀錄片《Fernando Torres - The Last Symbol》。

Netflix早前釋出關於安歷卡的紀錄片《安歷卡：全是誤解》。（《安歷卡：全是誤解》劇照）

現年36歲的前西班牙球星費蘭度托利斯，在西班牙馬德里豐拉夫拉達市鎮誕生。他自小就喜歡足球，並在5歲時加入他首支球隊「Parque84」。雖然祖父及父親對足球的興趣不濃厚，但其祖父卻鐘情馬德里體育會，所以費蘭度托利斯繼承了他祖父對這支球隊的熱愛。在1995年，當時只有11歲的費蘭度托利斯終於加入了馬德里體育會的青年軍。

前西班牙球星費蘭度托利斯推出其個人紀錄片《Fernando Torres - The Last Symbol》。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）

在青年軍打滾近5年，托利斯在2001年正式成為馬德里體育會一隊成員，直到2007年轉會英超的利物浦，結束與馬德里體育會長達近12年的合作關係。在加盟利物浦後，費蘭度托利斯成為英超後衛的惡夢，在紅軍短短3年半，已經為球隊攻入65球，但卻無緣為球隊帶來任何錦標。

前西班牙球星費蘭度托利斯童年時的珍貴片段。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）

雖然費蘭度托利斯是馬德里體育會及利物浦的標誌之一，但他為這兩間球會奪得的獎項卻不多。相反他在2011年1月31日以破英國本土的轉會費紀錄加盟車路士後，為藍軍同樣效力約3年半，雖然屢被批評狀態大不如前，但卻協助藍軍奪得歐聯、歐霸及英格蘭足總盃冠軍。當年費蘭度托利斯協助藍軍奪得歐聯冠軍，而他在四強戰作客對巴塞隆拿射入經典一球，相信不少球迷至今仍然歷歷在目。

費蘭度托利斯在利物浦時期要風得風，要雨得雨，可惜並沒有為紅軍帶來任何獎項。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）

雖然費蘭度托利斯為車路士奪得三項錦標，但在紀錄片的新預告中，影迷或球迷卻可以重溫當年他與曼聯對陣時空門射失的慘劇。對比難怪費蘭度托利斯在利物浦時的入球數字，難怪他在車路士的表現遭不少藍軍球迷唾罵。在結束車路士的生涯後，他輾轉間到意甲效力AC米蘭，之後重返母會馬德里體育會，並協助後者獲得歐霸盃冠軍。

相信不少球迷對對此仍然歷歷在目。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）

然而費蘭度托利斯最後在2018年7月再次離開馬德里體育會，並登陸日本職業足球聯賽，效力鳥栖砂岩。一年後，費蘭度托利斯宣布掛靴，結束近24年的足球生涯。紀錄片將除了紀錄他的足球生涯外，還邀請了他在利物浦時的領隊賓尼迪斯（Rafael Benitez）及他在西班牙國家隊征戰時的領隊迪保斯基（Vicente del Bosque）等，談論他們眼中對費蘭度托利斯。

費蘭度托利斯曾短暫回歸馬德里體育會，並助球隊獲得歐霸盃冠軍。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）

至於今次的個人紀錄片，費蘭度托利斯則表示：「這是我一生的故事，這麼短，但同時又那麼長，這記載了我超過20年的足球旅程，我希望觀眾可以更好地了解我。」他又談到紀錄片有他美好及完美的時光：「我在車路士的生涯從一開始就不好，我找不到適合我的隊形。球隊雖然有一個良好的系統，即使我已獲得我想要的東西，但球隊的個性與我不合。」

費蘭度托利斯的國家隊生涯都獲得不少獎項，當中包括兩屆的歐洲國家盃冠軍及一屆的世界盃冠軍。（《Fernando Torres - The Last Symbol》預告擷圖）