【艾美獎】24歲Zendaya擊敗珍妮花安妮絲頓　成最年輕戲劇組視后

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第72屆艾美獎因應新冠肺炎疫情影響，改以網上直播形式舉行，結果首獲提名艾美獎的《蜘蛛俠》女星Zendaya憑劇集《毒癮女孩》（Euphoria），擊敗一眾女星，包括大熱的珍妮花安妮絲頓、奧斯卡影后奧莉花高雯及上屆視后吳珊卓等，以24歲之齡成為戲劇組最年輕的最佳女主角。

Zendaya憑《毒癮女孩》成為艾美獎最年輕的最佳女主角。（《毒癮女孩》劇照）

Zendaya成為艾美獎最年輕的最佳女主角。（Zendaya Instagram 擷圖）

Zendaya以24歲之齡成為艾美獎最年輕的最佳女主角。（Zendaya Instagram 擷圖）

至於戲劇組最最佳男主角方面，美國男星Jeremy Strong憑《繼承之戰》擊敗上屆視帝Billy Porter，及其拍檔Brian Cox成為視帝。另外，「變形俠醫」麥克雷法路憑《I Know This Much Is True》成為迷你劇及電視電影最佳男主角，而同組的最佳女主角則由Regina King憑劇集《保衛奇俠》所奪得。

美國男星Jeremy Strong憑《繼承之戰》擊敗上屆視帝Billy Porter及其拍檔Brian Cox成為視帝。（《繼承之戰》劇照）

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