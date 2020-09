【艾美獎】24歲Zendaya擊敗珍妮花安妮絲頓　成最年輕戲劇組視后

第72屆艾美獎因應新冠肺炎疫情影響,改以網上直播形式舉行,結果首獲提名艾美獎的《蜘蛛俠》女星Zendaya憑劇集《毒癮女孩》(Euphoria),擊敗一眾女星,包括大熱的珍妮花安妮絲頓、奧斯卡影后奧莉花高雯及上屆視后吳珊卓等,以24歲之齡成為戲劇組最年輕的最佳女主角。

Zendaya憑《毒癮女孩》成為艾美獎最年輕的最佳女主角。(《毒癮女孩》劇照)

Zendaya成為艾美獎最年輕的最佳女主角。(Zendaya Instagram 擷圖)

Zendaya以24歲之齡成為艾美獎最年輕的最佳女主角。(Zendaya Instagram 擷圖)

至於戲劇組最最佳男主角方面,美國男星Jeremy Strong憑《繼承之戰》擊敗上屆視帝Billy Porter,及其拍檔Brian Cox成為視帝。另外,「變形俠醫」麥克雷法路憑《I Know This Much Is True》成為迷你劇及電視電影最佳男主角,而同組的最佳女主角則由Regina King憑劇集《保衛奇俠》所奪得。