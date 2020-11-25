喋血戰士｜無懼今年票房受疫情影響　確定籌備續集雲迪素回歸

由雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot），在今年年頭上映時撞正新冠肺炎爆發之時，票房受到影響。不過，據外媒報道，勇士漫畫母公司的DMG娛樂高層Dan Mintz在接受專訪時就透露，他們對真人版《喋血戰士》非常滿意，更計劃要開拍續集。

雲迪素的《喋血戰士》先是在Netflix上架，接下來會有《F9狂野時速》、《阿凡達2》以及《xXx 4》等作品。（電影劇照）

由雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot），故事講述雲迪素飾演精英士兵Ray Garrison，他因一次事故死亡，並成為Emil Harting博士的實驗對象。

之後，Ray Garrison被博士注射了納米活性血液，而成為改造人。他擁有各種傳統超級英雄的技能，除了力大無窮外，他還可以透過體內的納米機器人自動復原。

精英士兵Ray Garrison被注射了納米活性血液，而成為改造人。（《喋血戰士》劇照）

《喋血戰士》改編自全球暢銷勇士漫畫（Valiant Comic）同名漫畫角色，電影包含了科幻及漫畫元素。

可惜的是《喋血戰士》上映時遇上新冠疫情而影響票房，全球僅收3348萬美元票房，還不及拍攝成本的4500萬美元。

《喋血戰士》上映時遇上新冠疫情而影響票房。（《喋血戰士》劇照）

雖然票房不算理想，但最近投資方DMG娛樂高層Dan Mintz接受專訪時，就話對《喋血戰士》很滿意，亦已計劃要拍續集，「我覺得《喋血戰士》很成功，不少觀眾都看戲後都給了很高評價，大家不能以疫情爆發前的標準來衡量它的票房。」

他坦言公司會積極籌備續集，雲迪素亦會回歸出演，他又透露今集電影在付費點播的表現也相當不錯，有信心觀眾會期待下集。