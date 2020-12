從Ellen到Elliot！愛倫比芝20歲爆紅　出櫃變性致星途走下坡無悔

荷李活女星愛倫比芝(Ellen Page)近日在Twitter上宣布,自己是一位跨性別者,他將原來的女性名字改為了現在的男性名字「Elliot Page」。她在聲明中稱,自己的代名詞從此變成了「他/他們」,維基百科、Netflix與IMDb等網站都相應進行了更新。

2014年2月,愛倫比芝出櫃,曝光了自己的同性戀身份。從Ellen到Elliot ,身為童星出道的她,20多年來的職業生涯中,充滿了種種變數。

1987年2月21日,愛倫比芝在寒冷的加拿大哈利法斯出生。她第一次出現在鏡頭前時年僅10歲,當時他出演了電視電影《小馬軸Pit Pony》,還因此獲得了「年輕藝術家獎」(Young Artist Award)。2002年,Page參演了自己的長片電影處女作《斷線的親情Marion Bridge》,也正是此時他意識到,做演員是自己畢生所願。之後幾年,她不斷在各種加拿大的電影與電視劇中露面。

2005年是愛倫比芝大放異彩的一年,當年18歲的他,在《Hard Candy》中飾演了一個機智對戰30歲孌童癖大叔(Patrick Wilson 飾)的14歲小女孩,電影商業上和口碑上都頗為成功,他的表演也因此在荷李活開始受到重視。

2006年,愛倫比芝加盟了霍士的超級英雄大作《變種特攻:兩極爭霸 X-Men: The Last Stand》,在片中飾演了「幻影貓」(Shadowcat )一角——可讓自己身體或觸碰的東西穿越任何物件。她其實是真人版《變種特攻》電影中,第三位飾演「幻影貓」的演員了,前兩部裡面換了兩位女演員了,但是戲份不多,也沒有讓觀眾特別記住,這個角色終於在「兩極爭霸」中得到了更好的發展。

片中的幻影貓是長髮,不過戲外Page是駁髮,因為他此前為出演英國電影《嘴對嘴Mouth to Mouth》時,把頭剃光了。與「盧根」曉治積曼(Hugh Jackman)、「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)、 「磁力王」伊恩麥基倫(Ian McKellen)等人的合作,讓越來越多人注意到了這位身高僅155的小個子女生。

愛倫比芝多年來表示,他本來拒絕了「幻影貓」這個角色,是導演畢特烈納(Brett Ratner)親自找她,並且說服了她。但是在拍攝開始之前,畢特烈納又鼓勵另一位女性與愛倫比芝發生性關係,還對那個女生說:「你應該上她(指愛倫比芝),讓她意識到她是同性戀」,而愛倫比芝當年還沒意識到原來自己是同性戀。這一行為在她眼中非常恐同。

Brett Ratner在荷里活「#MeToo」運動中,被多名女星指控曾被他性騷擾,甚至強姦。華納兄弟其後決定不會與Brett Ratner的電影公司續約。(Getty Images)

2007年,愛倫比芝主演的《Juno少女孕記》再度廣受好評,她在片中飾演一位意外懷孕的叛逆少女。電影被許多影評人看做是21世紀初最棒的電影之一,還不到21歲的她也憑藉在片中的表現,獲得了2008年奧斯卡、BAFTA、金球獎、演員工會獎等諸多主流獎項的「最佳女主角」提名。

希夫烈格(Heath Ledger)在2008年初去世之間,曾經想執導電影版的《后翼棄兵The Queen's Gambit》,並且覺得愛倫比芝適合出演女主角。不過隨著希夫烈格的去世,這部電影也沒了下文,直到今年被Netflix改編成了同名大熱美劇,由安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)來主演。

2010年,愛倫比芝搭上了基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)導演的列車,與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)、湯哈迪(Tom Hardy)等人,一起出演了鴻篇巨制《潛行凶間 Inception》,在片中還與祖瑟夫的角色有Kiss戲。

2012年活地亞倫(Woody Allen)導演的《情迷羅馬To Rome with Love》中,愛倫比芝出演了其中的一個章節,謝西艾辛堡(Jesse Eisenberg)、Greta Gerwig(《不得鳥小姐Lady Bird》導演)、彭妮露古絲(Penélope Cruz)等人均與他共同出演。2014年,Page回歸出演了《變種特攻:未來同盟戰X-Men: Days of Future Past》(這集裡面有范冰冰),幻影貓這次在羅根、X教授他們的「穿越」行動中,起到了至關重要的作用。

也是這一年,愛倫比芝宣佈出櫃,之後她在商業大片中的資源與機會,就再不如前了。

2016年,Page還為動畫片《翠玉瓜的歲月My Life as a Zucchini》配了音。2017年,Page開始出演Netflix美劇《雨傘學院The Umbrella Academy》,現在播出了前兩季,已經續約第三季,Page屆時也將回歸出演。

2018年1月,Page宣布與舞者Emma Portner結婚,兩人是在Instagram上相識的。

去年,Page開始探索自己人生中的更多可能性,他的導演處女作《問題水中尋There's Something in the Water》是部紀錄片,在去年的多倫多電影節上舉辦了首映式,今年上線Netflix。

Page雖然年輕的時候上過佛學院,但其實是個無神論者,因為覺得宗教「總是被利用,並且被用來為歧視正名化」,將自己描述為是支持選擇(就是「支持墮胎」的意思)的女權主義者,並且奉行素食主義。

提到荷里活的跨性別者,除了Elliot Page,還有一對導演的名字也是不可或缺的——Lana Wachowski與妹妹莉莉華高斯基(Lilly Wachowski),她們在執導與編劇《22世紀殺人網絡 The Matrix》三部曲時,還是名為Larry Wachowski與 Andy Wachowski的兄弟,其它作品還包括《V煞 V for Vendetta》﹑《雲圖 Cloud Atlas》﹑《木昇戰紀 Jupiter Ascending》等。

早在21世紀初,就有了當年的華高斯基兄弟進行了跨性別的傳言,不過兩人都是面對媒體極為低調的人,從未直接回應過。2007年,與兩位華高斯基基合作過多部影片的製片人Joel Silver還信誓旦旦地表示,跨性別傳言「完全都是錯的」。

而2008年,Lana Wachowski基完成了自己的跨性別過程,2010年年底開始,媒體將Larry Wachowski稱為Lana Wachowski,兄弟變成了姐弟。2012年,Lana出現在《雲圖》的幕後視頻中,這是她跨性別之後,首次出現在公眾面前,她也是荷里活第一位公開的跨性別者。2016年3月,莉莉宣布自己也是跨性別者,Andy Wachowski從此變成了莉莉華高斯基,姐弟又變成了姐妹。

荷李活還有一位我們熟悉的跨性別者—— Kim Kardashian的繼父Caitlyn Jenner。我來縷一下人物關係,Caitlyn Jenner出生的時候名為Bruce Jenner,曾經在1976年的蒙特利爾奧運會上,獲得過奧林匹克「十項全能」金牌。她先後娶過三個老婆,第三個老婆是Kris Jenner。

Kris在與Caitlyn Jenner(當年還是Bruce Jenner)結婚之前,名為Kris Kardashian,因為她前夫是Robert Kardashian——就是大名鼎鼎O·J·Simpson 殺妻案的辯方律師。關於這個案子就不細說了,畢竟有無數影視作品都在拍這個事兒,當年Simpson是Robert與Kris Kardashian婚禮上的伴郎。

Robert和Kris生了四個孩子:我們熟悉的Kim Kardashian、她大姐Kourtney Kardashian、Khloé Kardashian和弟弟Rob Kardashian(就他一個男孩)。

Caitlyn Jenner(右二)與Kris Jenner(左三)一家的關係依然不錯。(Getty Images)

1991年,Robert與Kris離婚,不過兩人一直是好朋友,Robert後來於2003年因食道癌去世。離婚後1個月,Kris就帶著4個孩子改嫁了,新老公就是當年的Bruce Jenner,Kris隨夫姓改名為Kris Jenner,兩人生了兩個女兒:Kendall Jenner和Kylie Jenner,她倆是Kim Kardashian的同母異父妹妹。2014年,Caitlyn與Kris「由於不可調和的矛盾」,申請離婚。

2015年,Caitlyn Jenner宣布自己是跨性別者,也將名字由Bruce改為Caitlyn。2017年,Caitlyn接受了跨性別手術,她也時常被稱為是世界上最著名的跨性別者。

被困在自己無法認同性別的身體中,是很痛苦的事情,願所有人都活成自己想要的樣子。

