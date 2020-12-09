從Ellen到Elliot！愛倫比芝20歲爆紅　出櫃變性致星途走下坡無悔

荷李活女星愛倫比芝（Ellen Page）近日在Twitter上宣布，自己是一位跨性別者，他將原來的女性名字改為了現在的男性名字「Elliot Page」。她在聲明中稱，自己的代名詞從此變成了「他/他們」，維基百科、Netflix與IMDb等網站都相應進行了更新。

2014年2月，愛倫比芝出櫃，曝光了自己的同性戀身份。從Ellen到Elliot ，身為童星出道的她，20多年來的職業生涯中，充滿了種種變數。

▼▼▼按圖看Elliot Page宣布成跨性別人士的長文，及與老婆Emma Portner 的愛情故事▼▼▼

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1987年2月21日，愛倫比芝在寒冷的加拿大哈利法斯出生。她第一次出現在鏡頭前時年僅10歲，當時他出演了電視電影《小馬軸Pit Pony》，還因此獲得了「年輕藝術家獎」（Young Artist Award）。2002年，Page參演了自己的長片電影處女作《斷線的親情Marion Bridge》，也正是此時他意識到，做演員是自己畢生所願。之後幾年，她不斷在各種加拿大的電影與電視劇中露面。

2005年是愛倫比芝大放異彩的一年，當年18歲的他，在《Hard Candy》中飾演了一個機智對戰30歲孌童癖大叔（Patrick Wilson 飾）的14歲小女孩，電影商業上和口碑上都頗為成功，他的表演也因此在荷李活開始受到重視。

從10歲開始踏足演藝圈的愛倫比芝，憑其出色演技深受大眾歡迎，但在她宣佈出櫃後資源卻明顯減少！按圖了解其歷年演藝作品▼

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2006年，愛倫比芝加盟了霍士的超級英雄大作《變種特攻：兩極爭霸 X-Men: The Last Stand》，在片中飾演了「幻影貓」（Shadowcat ）一角——可讓自己身體或觸碰的東西穿越任何物件。她其實是真人版《變種特攻》電影中，第三位飾演「幻影貓」的演員了，前兩部裡面換了兩位女演員了，但是戲份不多，也沒有讓觀眾特別記住，這個角色終於在「兩極爭霸」中得到了更好的發展。

片中的幻影貓是長髮，不過戲外Page是駁髮，因為他此前為出演英國電影《嘴對嘴Mouth to Mouth》時，把頭剃光了。與「盧根」曉治積曼（Hugh Jackman）、「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）、 「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）等人的合作，讓越來越多人注意到了這位身高僅155的小個子女生。

愛倫比芝多年來表示，他本來拒絕了「幻影貓」這個角色，是導演畢特烈納（Brett Ratner）親自找她，並且說服了她。但是在拍攝開始之前，畢特烈納又鼓勵另一位女性與愛倫比芝發生性關係，還對那個女生說：「你應該上她（指愛倫比芝），讓她意識到她是同性戀」，而愛倫比芝當年還沒意識到原來自己是同性戀。這一行為在她眼中非常恐同。

Brett Ratner在荷里活「#MeToo」運動中，被多名女星指控曾被他性騷擾，甚至強姦。華納兄弟其後決定不會與Brett Ratner的電影公司續約。（Getty Images）

2007年，愛倫比芝主演的《Juno少女孕記》再度廣受好評，她在片中飾演一位意外懷孕的叛逆少女。電影被許多影評人看做是21世紀初最棒的電影之一，還不到21歲的她也憑藉在片中的表現，獲得了2008年奧斯卡、BAFTA、金球獎、演員工會獎等諸多主流獎項的「最佳女主角」提名。

希夫烈格（Heath Ledger）在2008年初去世之間，曾經想執導電影版的《后翼棄兵The Queen's Gambit》，並且覺得愛倫比芝適合出演女主角。不過隨著希夫烈格的去世，這部電影也沒了下文，直到今年被Netflix改編成了同名大熱美劇，由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）來主演。

2010年，愛倫比芝搭上了基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）導演的列車，與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）、湯哈迪（Tom Hardy）等人，一起出演了鴻篇巨制《潛行凶間 Inception》，在片中還與祖瑟夫的角色有Kiss戲。

2012年活地亞倫（Woody Allen）導演的《情迷羅馬To Rome with Love》中，愛倫比芝出演了其中的一個章節，謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、Greta Gerwig（《不得鳥小姐Lady Bird》導演）、彭妮露古絲（Penélope Cruz）等人均與他共同出演。2014年，Page回歸出演了《變種特攻：未來同盟戰X-Men: Days of Future Past》（這集裡面有范冰冰），幻影貓這次在羅根、X教授他們的「穿越」行動中，起到了至關重要的作用。

也是這一年，愛倫比芝宣佈出櫃，之後她在商業大片中的資源與機會，就再不如前了。

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2016年，Page還為動畫片《翠玉瓜的歲月My Life as a Zucchini》配了音。2017年，Page開始出演Netflix美劇《雨傘學院The Umbrella Academy》，現在播出了前兩季，已經續約第三季，Page屆時也將回歸出演。

2018年1月，Page宣布與舞者Emma Portner結婚，兩人是在Instagram上相識的。

去年，Page開始探索自己人生中的更多可能性，他的導演處女作《問題水中尋There's Something in the Water》是部紀錄片，在去年的多倫多電影節上舉辦了首映式，今年上線Netflix。

Page雖然年輕的時候上過佛學院，但其實是個無神論者，因為覺得宗教「總是被利用，並且被用來為歧視正名化」，將自己描述為是支持選擇（就是「支持墮胎」的意思）的女權主義者，並且奉行素食主義。

提到荷里活的跨性別者，除了Elliot Page，還有一對導演的名字也是不可或缺的——Lana Wachowski與妹妹莉莉華高斯基（Lilly Wachowski），她們在執導與編劇《22世紀殺人網絡 The Matrix》三部曲時，還是名為Larry Wachowski與 Andy Wachowski的兄弟，其它作品還包括《V煞 V for Vendetta》﹑《雲圖 Cloud Atlas》﹑《木昇戰紀 Jupiter Ascending》等。

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早在21世紀初，就有了當年的華高斯基兄弟進行了跨性別的傳言，不過兩人都是面對媒體極為低調的人，從未直接回應過。2007年，與兩位華高斯基基合作過多部影片的製片人Joel Silver還信誓旦旦地表示，跨性別傳言「完全都是錯的」。

而2008年，Lana Wachowski基完成了自己的跨性別過程，2010年年底開始，媒體將Larry Wachowski稱為Lana Wachowski，兄弟變成了姐弟。2012年，Lana出現在《雲圖》的幕後視頻中，這是她跨性別之後，首次出現在公眾面前，她也是荷里活第一位公開的跨性別者。2016年3月，莉莉宣布自己也是跨性別者，Andy Wachowski從此變成了莉莉華高斯基，姐弟又變成了姐妹。

荷李活還有一位我們熟悉的跨性別者—— Kim Kardashian的繼父Caitlyn Jenner。我來縷一下人物關係，Caitlyn Jenner出生的時候名為Bruce Jenner，曾經在1976年的蒙特利爾奧運會上，獲得過奧林匹克「十項全能」金牌。她先後娶過三個老婆，第三個老婆是Kris Jenner。

Kris在與Caitlyn Jenner（當年還是Bruce Jenner）結婚之前，名為Kris Kardashian，因為她前夫是Robert Kardashian——就是大名鼎鼎O·J·Simpson 殺妻案的辯方律師。關於這個案子就不細說了，畢竟有無數影視作品都在拍這個事兒，當年Simpson是Robert與Kris Kardashian婚禮上的伴郎。

Robert和Kris生了四個孩子：我們熟悉的Kim Kardashian、她大姐Kourtney Kardashian、Khloé Kardashian和弟弟Rob Kardashian（就他一個男孩）。

Caitlyn Jenner（右二）與Kris Jenner（左三）一家的關係依然不錯。（Getty Images）

1991年，Robert與Kris離婚，不過兩人一直是好朋友，Robert後來於2003年因食道癌去世。離婚後1個月，Kris就帶著4個孩子改嫁了，新老公就是當年的Bruce Jenner，Kris隨夫姓改名為Kris Jenner，兩人生了兩個女兒：Kendall Jenner和Kylie Jenner，她倆是Kim Kardashian的同母異父妹妹。2014年，Caitlyn與Kris「由於不可調和的矛盾」，申請離婚。

2015年，Caitlyn Jenner宣布自己是跨性別者，也將名字由Bruce改為Caitlyn。2017年，Caitlyn接受了跨性別手術，她也時常被稱為是世界上最著名的跨性別者。

被困在自己無法認同性別的身體中，是很痛苦的事情，願所有人都活成自己想要的樣子。

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