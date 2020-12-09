曼克｜80年前廣播外星入侵嚇傻美國　假新聞取材自《強戰世界》

由大衛芬查（David Fincher）執導的《曼克》（Mank），於Netflix正式上架。電影以Herman J. Mankiewicz撰寫《大國民》（Citizen Kane）時的生活，Orson Welles在製作電影的過程，以及發行前出現的問題為核心。當年這部作品是後者的銀幕處女作，但他同時兼任導演、監製及編劇，難怪他被認為是影史上其中一位最偉大的電影人。然而在他成為演員前，曾經因一齣廣播劇而引起民眾恐慌，更成為「假新聞」（Fake News）始祖。

《曼克》的劇本是由導演大衛芬查（左）的父親Jack Fincher所撰寫，可惜當年他完成劇本後並沒有拍攝。（IMDb 圖片）

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在1938年10月30日的萬聖節，美國民眾準備收聽CBS新聞廣播節目《The Mercury Theatre on the Air》，但一則突如其來的廣播打斷了常規節目的安排，當時聽眾得悉火星發生異常爆炸，大量氫氣流向地球。這則廣播播出後，CBS重新播放原定的節目。可是在不久後，常規節目再被中斷，而今次的消息是一個奇怪的物體降落在新澤西州鄉村的一塊農地上。整晚的廣播節目就是這樣被不斷中斷，而聽眾的擔憂也愈來愈大。

Orson Welles（右）的《大國民》在上映時票房不佳，但二戰結束後，這部電影在歐洲的電視上放映，卻開始獲得認同。（《大國民》劇照）

翌日《紐約時報》的頭版形容事件為「電台聽眾陷入恐慌，以為這戰爭劇是真實發生」為題；另外《Slate》雜誌在這件事的75周年時曾撰寫一篇文章，指真正的「假新聞」在第二天已經傳開去，當日的報章更加劇了民眾的的恐慌。

據了解，由於當時民眾活在德國的陰霾下，不少民眾都參加了使用防毒面具的演習，再加上突如其來的廣播，受驚的聽眾慌忙報警求助，當時有報告指，有民眾聲稱他們見到外星人來襲，甚至有人稱聲見到的不是外星人，而是德國人。

《紐約時報》的頭版報道這件事，但有人質疑是《紐約時報》配合了Orson Welles的策略。（網上圖片）

其實當時這則「假新聞」的插播，是由監製John Houseman聯同當時只要23歲的Orson Welles一同策劃，後者透過廣播成功說服部分民眾，火星人正在入侵地球，但其實這廣播劇是改編自有「科幻小說界莎士比亞」之稱的H.G. Wells，他其中一部代表作品《世界大戰》（The War of the Worlds），而史提芬史匹堡之後都曾改編此作品，就是在2005年上映的《強戰世界》。

一夜之間，美國彷彿陷入戰爭當中，但當時有誰會想到，其實Orson Welles僅把《世界大戰》的背景從英國變成美國。事後Orson Welles表示：「我知道每個做電台的人，包括我自己在內，都會想盡辦法避免昨日的事發生。廣播是一件新事物，我們學習廣播對大眾的影響，我們學到了可怕的一課。」

Orson Welles利用《世界大戰》從而讓《The Mercury Theatre on the Air》的收聽率激增。（Getty Images）

Orson Welles在1955年的BBS電視連續劇《Orson Welles’ Sketch Book》重談此事：「當時我們盡了最大努力使這表演盡可能逼真，我們不僅複製了聲效，還複製了廣播效果。」事件上，Orson Welles加插了《世界大戰》後，亦讓《The Mercury Theatre on the Air》的收聽率大大提高了，也間接獲得不少贊助商。可見Orson Welles確實是個非常聰明的人，也難怪他在1999年被美國電影學會選為百年來最偉大的男演員的第16名。