【黑豹2】「黑豹妹」陷反疫苗風波　繼承「黑豹」稱號隨時凍過水

在Marvel電影宇宙中飾演「黑豹」的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman），在今年8月因大腸癌病逝，讓全球影迷心碎。Marvel Studios早前明言不會用電腦特效重製查特域克保斯曼的黑豹形象，而外界還盛傳「瓦干達公主」舒妮將接任成為黑豹。然而近日再有新消息指出，接任「黑豹」的人選竟另有其人。

查特域克保斯曼離世，粉絲其中一樣擔心是《黑豹2》將如何發展？（《黑豹》劇照）

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

在查特域克保斯曼離世後，外界都相信接任「黑豹」的最佳人選是飾演「瓦干達公主」舒妮的英國女星Letitia Wright。然而據知情人士Daniel Richtman的消息，Marvel Studios竟然並非安排舒妮接任黑豹，而該位接任人相信還讓粉絲非常驚訝。

相信許多影迷都會接受「瓦干達公主」舒妮接棒成為「黑豹」。（《黑豹》劇照）

飾演舒妮的英國女星Letitia Wright早前陷入「反疫苗」的言論風波，有指這讓Marvel Studios考慮改派其他演員接棒「黑豹」。（《黑豹》劇照）

據Daniel Richtman指出，Marvel Studios正考慮用較新面孔的人選去接任「黑豹」，有指瓦干達化外之地「賈巴里部落」的領袖M'Baku將有機會接棒「黑豹」。

至於為何Marvel Studios有此考慮，有指皆因Letitia Wright早前在社交網絡發表了極受爭議的言論所致：「Marvel如今考慮把M'Baku成為黑豹，而舒妮可能失去這機會。」然而Daniel Richtman最後又再補充：「或者兩人在下一部電影可能同時成為黑豹，或是二擇其一，他們尚未決定。」欲言又止，看來是幫Marvel Studios放風，看看粉絲的反應。