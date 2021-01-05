《ET外星人》真有其事？　哈佛大學教授證外星文明曾經探訪地球

除了科學家喜歡探索外星生物外，其實許多電影製作人都喜歡以外星生物為電影主題，當中包括影迷熟悉，由列尼史葛執導的《異形》、史丹利寇比力克的《2001太空漫遊》、《ET外星人》及《星球大戰》系列電影等。外星生物是否存在，一直都是極富爭論的話題。雖然曾有科學家聲稱發現到外星生物存在的證據，但至今仍然各執一詞，或者哈佛大學教授Avi Loeb的新書可以為大家解除部份疑慮。

哈佛大學教授Avi Loeb認為「Oumuamua」是外星人的產物。（Abraham 'Avi' Loeb - Alien Intelligences 影片擷圖）

Avi Loeb近期為其新書《Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth》宣傳，他跟《紐約郵報》（New York Post）表示，書中的其中一個重點是關於2017年偵測到外星物體「Oumuamua」是外星人的產物，而「Oumuamua」的夏威夷語解作「偵察兵」。

「Oumuamua」在2017年被美國太空總署發現，其夏威夷語解作「偵察兵」。（Pinterest 圖片）

當時望遠鏡並未能清楚拍到「Oumuamua」，但根據收集到的數據，科學家認為這個在2017年造訪太陽系的物體，其形狀似雪茄的細扁長形物體。有部份科學家開始時認為這只是單純的行星體，但Avi Loeb認為這樣的假設太保守，擔心會讓人類忽略了重大發現：「假如一個史前人類看見手機會說什麼？因為他過去只曾見過石頭，所以他看到手機時也會認為這只不過是會發光的石頭。」他還認為有人不想討論其他文明存在的可能性：「他們自以為我們是最特別，我認為這是應該摒棄的偏見。」

許多科幻電影都喜歡以外星人為電影主題。（《異形》劇照）

Avi Loeb續指出，目前他們無法知道它主動的技術，還是不再運作，但在太空漂浮太空船。他認為「Oumuamua」可能是外星人拋棄的科技垃圾，皆因它的外觀在天體來說很不尋常，而且它的表面非常明亮，甚至至少比太陽系行星或彗星亮光十倍，不過最讓他相信它是外星人高科技產物的原因是其運行的軌跡。

薛歌妮韋花因拍攝《異形》系列電影而聲名大噪。（《異形》劇照）

據了解，當物體愈接「Oumuamua」近太陽，就會被其引力吸引，從而讓運行的速度加快。不過「Oumuamua」卻相反，它是加速離開太陽。雖然有科學家曾證實其他彗星也有類似狀況，靠近太陽時因表面溫度升高使其原先的冰凍氣體釋出，從而獲得推進，加速離開太陽。可是，目前科學家卻未偵測到「Oumuamua」跟些彗星一樣帶有彗尾。Avi Loeb由此推論，認為「Oumuamua」或外星人用來探索其他星球的飛船殘骸，外星人透過此才能加速離開太陽。

哈佛大學教授Avi Loeb認為「Oumuamua」並不尋常，更有可能是外星人的高科技垃圾。（Abraham 'Avi' Loeb - Alien Intelligences 影片擷圖）

「Oumuamua」是首個在太陽系內被偵測到的外星物體，據當時《紐約郵報》報道，「Oumuamua」在2017年9月6日，從距離地球25光年的織女星方向進入太陽系。3日後，它最接近太陽的時候，「Oumuamua」以時速9.5萬公里掠過金星，並在10月7日飛越地球，之後就迅速向天馬座方向移動。