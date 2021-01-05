65歲邦女郎Tanya Roberts丈夫離奇宣布老婆病逝　點知原來未過身

1970年代經典美劇《神探俏嬌娃 Charlie's Angels》末代主角、羅渣摩亞（Roger Moore）最後一次出演007《雷霆殺機 A View to a Kill》的邦女郎Tanya Roberts，日前傳出在醫院過世竟有驚人轉折！根據最早報導她死訊的TMZ網站，她其實並未過身，還在醫院未出院，但她的現任伴侶Lance O'Brien卻已告知她經理人Mike Pingel和親友她已去世，Mike對TMZ表示：Lance真的相信她已經回天乏術。

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TMZ指Lance接到醫生來電，表示Tanya的生命在逐漸消逝，他趕快赴醫院探望，只見她張開雙眼、試著抓住他的手，卻還是閉上眼睛，看似氣力都在散去，他傷心欲絕，離開醫院，再也沒跟醫護人員交談。認定Tanya不可能起死回生後，於是向親友和Mike傳達死訊，而Mike亦開始對媒體發新聞稿。最誇張的是，Lance已經在接受訪問要談Tanya，過程中才接到醫院通知，她根本還未去世，依然在生，整件事顯得相當不尋常。

Tanya是在舊年聖誕夜出門遛狗後，返家突然昏倒，被送到醫院，在此之前她的身體健康良好，也沒有新冠肺炎的疑慮，她雖曾擔任邦女郎和《神探俏嬌娃》的女主角，反應都不似預期，有一陣子甚至只能演出賣弄色相的煽情懸疑片，直到在另一經典處境喜劇《That '70s Show》升格扮演女主角之一的媽咪，才順利轉型。

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