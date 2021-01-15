【叱咤風雲】周杰倫谷新片肥爆嚇親網民　豪氣送AE86畀王俊凱

周杰倫監製；昆凌、曹佑寧、柯有倫及范逸臣等人主演的台灣首部賽車電影《叱咤風雲》上映在即，劇組昨日（14日）舉行首映會，焦點落在周董身上，大家關心的不是他跟太太昆凌如何放是，而是因為他發福不少！

遠睇唔覺周董發福。（《叱咤風雲》Facebook專頁圖片）

周杰倫昨日穿上黑皮褸配黑衫黑褲現身，身形未算很臃腫，但塊面明顯發福，仲驚現雙下巴，不少網民被這個狀態的周董嚇親，更被人恥笑他似柯受良、發福後的朱孝天、韋家雄及東尼大木。

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而昨日首映禮原來是周董跟昆凌首次在公開活動上同台，席間他大讚太太的哭戲很有層次，同時又能展現強悍一面：「比較少看到她那個樣子，呈現女強人的一面，很酷」。此外，周董亦提到曾經坐過娛樂圈中「車王」郭富城與林志穎的車，希望他們有空能去欣賞這部電影。

昆凌的演技獲周董認可。（劇照）

內地偶像組合TFBoys成員王俊凱在《叱咤風雲》客串一角跟周董賽車，昨晚他在微博上載一段影片，片中周杰倫表示為了答謝他友情客串，送上「神車」AE86一架，令王俊凱興奮不已：「真的太驚喜了，感謝杰倫哥，這段電影沒白去客串，AE86追不上我現在的心跳，以後的豆腐由我來守護」。