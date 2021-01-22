「蜘蛛仔」湯賀蘭上網方知試鏡爭贏角色　嚇到跌爛電腦：我選上了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-22 09:00

自從《蜘蛛俠：返校日 Spider-Man: Homecoming》、《蜘蛛俠：決戰千里 Spider-Man: Far From Home》之後的第三部「蜘蛛俠」電影雖還未正式定名，但該片仍在如火如荼拍攝中，希望能趕上2021年底的上映日期。作為Sony影業的年度大片，有眼利影迷發現其中一張片場照，赫然出現「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）抱住女主角的畫面，背景大雪紛飛，疑似將故事時空設定在聖誕節。

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由於湯賀蘭的《蜘蛛俠》系列與Marvel的《鐵甲奇俠 Ironman》有深刻連結，前兩部電影也幾乎是圍繞著《鐵甲奇俠》的故事劇情走，由於《鐵甲奇俠3》將電影故事設定為聖誕節，讓不少影迷都估，故事可能會有一些片段致敬該片，另外《奇異博士 Doctor Strange》也將出現其中，兩人在《復仇者聯盟：無限之戰 Avengers: Infinity War》合作愉快，這次也有望再度以師徒的名義登場。

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湯賀蘭近期宣傳新片《迷途之心 Cherry》，透露自己當年試鏡「蜘蛛人」之後，並未收到任何通知，有次他打開電腦search「 Marvel」，才赫然看到新聞「讓我們歡迎全新的蜘蛛俠，湯賀蘭」，讓他嚇得不慎將自己的手提電腦跌壞：「我的電腦從床上掉下來，我的狗也嚇到了，我跑到我家樓下，跟我家人說，我選上了，我選上了」，直到現在，他仍然很享受當初的興奮感。

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