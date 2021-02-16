《犯罪現場》死亡酒店4年前結業　前台電話打得通仲有「人」應

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-16 12:00

早前Netflix推出紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel），希望可以解開在2013年發生的「藍可兒死亡事件」的謎團。紀錄片上架後，再次讓賽西爾酒店成為網絡熱話，甚至有指Netflix還為觀眾安排驚喜「彩蛋」，好讓觀眾可以更加享受這部紀錄片。

Netflix的紀錄片讓賽西爾酒店再度成為網上熱話。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》再次讓賽西爾酒店成為網絡熱話，近日有網民嘗試致電已經關閉的西爾酒店，沒想到真的有「人」回覆。當時該名網民表示：「我敢打賭你不會打賽西爾酒店的213-325-3866電話，去看看究竟發生甚麼事，有指這仍是有效的號碼。」之後該名網民就繼續講述關於曾在賽西爾酒店發生的事。

曾有殺人犯在犯案後如常回到酒店。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

她續稱：「Netflix在本月10日推出了《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》。這酒店1924年在洛杉磯成立，她存在的每一年都充斥著暗黑的傳說。這是一個讓連環殺手入住及充滿犯罪活動的地方，由謀殺到靈異活動，這間酒店都擁有。」她之後指出雖然賽西爾酒店在2017年已經關閉，但有指酒店的號碼仍然可以打通：「我沒有理由不致電這奇怪的號碼。」

2017年關閉的賽西爾酒店，其電話號碼至今仍然可以打通？（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》劇照）

果然真的有不少網民嘗試致電賽西爾酒店，而且真的有「人」答話。當電影接通後，就會自動回答：「你好！這是最致命的賽西爾酒店前台。」她於是繼續回話：「這裡有沒有沒有死過人的房間？」之後那把聲音繼續回覆：「有機會，但可能性卻很小，畢竟這裡被稱為死亡酒店。」整個過程維持了5分鐘，而最後有網民發現，原來這是Netflix送給影迷的驚喜「彩蛋」。