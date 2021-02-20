一念無明｜從躁鬱症阿東看穿香港人集體悲劇　幾秒鐘蘊藏時代縮影

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-20 00:30

一小時四十二分鐘的片長，納入了污名的社會眼光，運用親情、愛情、事業三大軸線來闡述社會是如何把一個人逼瘋的。不只是疾病污名對一個人的影響，《一念無明》還呈顯了現代人在追逐金錢、名利的過程中如何犧牲了生活品質，蝸居的睡房空間是香港很好辨認的一個特色，「家」應該是一個自我療癒的地方，但在許多所謂都市的黃金地段，卻因著寸土寸金，而將家變成了一個睡覺的地方，人心是開闊的，最後卻被禁閉在資本的牢籠。

余文樂飾演主角阿東，是一名被診斷為躁鬱症的精神病患者，會因為小事開心、充滿希望，又因為打擊而挫敗，變得沮喪、變得「不正常」，心情的兩極是無奈也是常態。

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在資本主義的時代，「責任心」值幾錢？

污名，是一種社會專屬的偏見，它是人們被分類為正常、不正常的根據。阿東是家裡的長子，同時負有責任心，但從小到大所獲得的關愛永遠不及遠在美國成家立業的弟弟，他無法像弟弟一樣一走了之，過自己想像中的生活，他的責任心不允許，而在現代社會裡，責任心是可貴，也是最痛苦難奈的，因為資本主義的運行規則，讓事情變得簡單，也因為專業化分工，我們好像可以把「交給專業」掛在嘴邊，然而，就像飾演主角爸爸的曾志偉在片中說的一句話：「我們真的甚麼都可以交給別人做嗎？」如果甚麼事情都是可以被取代的，如果甚麼東西都是錢可以解決的，那我們是否該反問自己，甚麼是活著的意義？

阿東的責任心令他無法像弟弟一樣一走了之。（《一念無明》劇照）

我們都需要一個信仰作為慰藉，指引方向

整部片隨著主角的心情大起大落，一下是風光明媚的步上天臺與鄰居弟弟種植花卉，一下又是看到新聞裡傳出昔日好友因承受不住工作壓力而跳樓輕生，將阿東再次擊落情緒深淵的，是曾經的未婚妻Jenny，Jenny告訴阿東她加入了一個團體，在這個團體裡，她學會了寬恕，所以過得越來越好。Jenny說的團體是一個宗教團體，而片中所呈現出來的寬恕，其實是自我欺騙。神父邀請Jenny上台分享她寬恕的故事，當Jenny在闡述的過程中卻是撕心裂肺，昔日遭遇的痛苦如影隨形，我看到的不是寬恕，是她想藉由信仰的力量掩蓋自己不願回憶的過去。

Jenny在台上分享的寬恕故事，對於神父與教友來說是虔誠信仰的見證，而對於阿東來說，卻像是公審的場合，他的過去被一一揭露，他對Jenny造成的傷害被拿出來檢討，她潰堤的不斷說著：「我真的好憎你啊，但是我選擇寬恕……」或許對Jenny來說，麻痹痛苦才是當務之急，才能有勇氣繼續堅定的面對未來，找到人生新方向。

Jenny在台上分享的寬恕故事，闡述的過程中卻是撕心裂肺。 （《一念無明》劇照）

這世代有太多需要背負的責任與難題，都壓得人喘不過氣

在被Jenny數落完後，阿東是徹底的崩潰了，他跑到便利店狂吃朱古力，好似藉由這樣的形式作為發洩，周圍開始有人圍觀、拍影片記錄著這荒唐的一切，隨著人聲、媒體的報導，阿東沈默的過去又再次被掀起，籠罩著精神疾病的污名，所有人把他視作意外的源頭，精神疾病遠比家暴來的更聳動，便是因為家暴是以家庭為單位的個人家務事，精神疾病卻是暴露在外界的不可控因素，而為了去除掉危害健康發展的因子，社會會不顧一切的將其剷除。

在被Jenny數落完後，阿東是徹底的崩潰了，他跑到便利店狂吃朱古力。 （《一念無明》劇照）

房東夥著租客們一起商議要求阿東父子搬離，每一個鄰居的發言都代表了一種顧慮，綜合起所有意見，最好的辦法便是將不符合常規、邏輯的事物排除在外，精神病院隔離的不只是「有問題」的人，還是社會的心病。

房東夥著租客們一起商議要求阿東父子搬離，只有小孩不介意與阿東聊天。 （《一念無明》劇照）

生活是甚麼？生活需要甚麼？

在現代社會，我們很常會聽到「過度活躍症」這個病徵，它有著注意力不集中的特徵，它會影響學習的成效、班級的秩序，但為何以前在談教育的時候不常聽到過過度活躍症呢？因為從前的孩子放學之後就需要去田裡幫忙，農暇時餘也沒閒著，大家都趕著找同齡的鄰居在鄉間跑跳，去田裡採小黃瓜、去溪邊抓蝦，不知不覺間就耗盡了體力，反觀身處都市的孩子，不要説學習是一節課接著一節，許多人放學後還得去參加各種才藝班，學校以外的街道，更少有「被規劃」的公園提供孩童玩耍，其實不只是大人出社會後會背負著種種責任，在成長過程中，我們早已消磨掉對生活的熱情，因為再多的熱情也無處宣洩，於是在消費主義的氛圍裡，壓力大的時候需要來一瓶精釀啤酒、點一根雪茄、去卡拉OK歡唱、去商場裡囤積各種早已備足的生活用品，我們不斷的被灌輸要及時享樂、要追求最好的。

回歸純樸，極簡主義是近幾年越來越多人奉行的生活模式，將生活空間去蕪存菁，化約成最輕便的狀態，除生活模式外，極簡主義更是許多人正在實踐的人生觀，透過斷捨離的過程認識自己，反思：「甚麼才是我真正需要的？是顏色齊全的彩妝，還是能迎合各種場合的服裝？」

生活是甚麼？生活需要甚麼？（《一念無明》劇照）

結語

《一念無明》呈顯了一個社會被壓抑的狀態，片中很多橋段我都感觸很深，即便是幾秒鐘的動作、神情，都是一個態度的縮影，整部片看下來不會覺得冗長亦或多餘，每個橋段、環節都安排的很好，不管是特寫或是長鏡頭。電影最後收在阿東父子倆一起待在湖邊甚麼話也沒說，然後鏡頭慢慢拉遠，我覺得這部分很厲害的地方在於，不交談代表著阿東需要沈澱的心，也代表著阿東爸爸陪伴的心，雖然阿東爸爸說過他甚麼也不懂，所以選擇逃避，但此刻的陪伴，便是對阿東最好的支持與理解。

阿東爸爸說過他甚麼也不懂，所以選擇逃避。（《一念無明》劇照）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：老奶奶檸檬旦糕，原文：「瘋」是一種社會共構的混亂，從《一念無明》看高壓社會】