從《神奇女俠1984》學懂疫境自強　女超級英雄美貌背後藏處世哲學

撰文: 方格子 最後更新日期: 2021-02-20 12:30

在看這部電影之前,我以為會是有很多打鬥片段的爽片,看完發現相較於第一集這次文戲比較多。通常沒有很多武戲的電影我都不看,但神奇的是我竟然把它看完了,而且不覺得無聊,反而讓我有許多感觸。

“Sometimes you can’t see what you’re learning until you come out the other side.” ──Diana Prince

人生總是要事過境遷之後,才會有所領悟。開頭的小Diana在天堂島嶼其他族人的爭奪戰就讓我腎上腺素激升,每次她的藍色旗子下降一格我就雀躍一次(還有點激動到快哭了),畫面熱血震撼,我也感受到身為女性也要勇敢展現自己的才能與無畏。在這短短十五分鐘內,我不僅看見小Diana的勇敢與自信,還有從他身上學到的道理與警惕。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:Thursday,原文:⟪神力女超人1984⟫ 我從Diana學到的4件事】