港中台譯名大不同？　從「打死不離印度片」說起

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-20 23:00

印度演員阿米爾罕主演的電影《打死不離歌星夢》，或者只看戲名，你就會下意識知道這是一部印度片，因為之前已經有《打死不離三兄弟》、《打死不離三父女》。同樣的譯名處理，韓片就有《逆權》系列，伊朗電影就玩「伊朗式乜乜」，如《伊朗式分居》（A Separation, 2011）和《伊朗式離婚》（Le Passé, 2013）。

用「系列式」譯名來將本來沒有連續性的電影「合併推銷」，是一個頗為香港的處理。因為中國內地和台灣的譯名都沒有想作「連續系列」的處理。

《簫塞豐乳中》、《萬惡淫為手》！？16圖看完電影譯名香港贏內地台灣精華內容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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三級片名也很有文化

香港電影的取名，香港為外國電影改的譯名，其實一直都頗能展現出這裡的文化主體性。戰後不少內地的文化人逃到香港，被影視工業所吸收。當年很多粗製濫造的三級片的戲名，其實都是這些飽讀詩書的文人的作品。產生了一個被戲稱為「三級片名文學化」的現象。例如：《簫塞豐乳中》來自「蕭瑟風雨中」一句，而《萬惡淫為手》來自明代《古今賢文》的「萬惡淫為首」，亦見於粵曲，類似的例子非常多，不能盡錄。

寇比力克與蘇軾的化學作用

1962年，電影導演寇比力克一套講老男人迷戀少女的電影《Lolita》在香港上映，片名改作《一樹梨花壓海棠》，如果要說有甚麼叫神來之筆，這就是了。

這句詩來自蘇軾，用來取笑自己的老友張先，人到80歲才娶一個18歲的老婆。香港人改片名的能力，在兩岸三地之間，似乎一直都保持著某種自我的傳統，界乎於古老的中國文化，動不動就用唐詩宋詞元曲小說，又有市井和「抵死」的食字。

1995有甚麼咁刺激？

在很多經典電影的譯名處理上，香港譯名在兩岸三地之間也被公認為「最合理」。例如不世名作1994年的《The Shawshank Redemption 》，香港譯作《月黑高飛》，中國大陸譯作《肖申克的救贖》，是直譯；台灣則譯作《刺激1995》，這究竟是甚麼譯名啊？這個戲名到今天的名氣，與電影可謂不相伯仲。很多台灣人自己都不明白甚麼是刺激1995，1995年有甚麼刺激的事？而且在電影中也完全沒有提及1995或者「刺激」之類的東西。

據說這樣改的原因，是因為台灣引入了一部譯作《刺激》的電影，見這部片劇情有點像，當年又是1995年，於是就譯做《刺激1995》，不知真假。

又例如1990年的《Pretty Woman》，台譯《麻雀變鳳凰》，融入了情節，中國大陸則譯《漂亮女人》，仍然是直譯；香港則譯《風月俏佳人》，是最古典的譯法。「漂亮」用「俏」來代替，「風月」和「佳人」則令畫面更加浪漫。

科幻片其實也用了典故

這些例子都可以說明，長期以來，中國大陸的譯名傾向直譯，但由於英文戲名通常很短，於是直譯就經常會引致語氣過短而很怪；而港台的譯名則往往力求在幾個字裡面講到電影的大致劇情。

例如《天煞地球反擊戰》成功之後，任何關於外星人的電影，都可能會見「天煞」或「煞」字。但也不要小看，「天煞」其實也是很古典很正經的講法，道教裡面就有「煞星」之說，又分三十六天罡和七十二地煞，《水滸傳》有108個好漢，就是附合這個神話，三十六天罡和七十二地煞加起來就是108個兇惡、不好惹的人物。

另一個小編個人喜愛的，是2001年湯告魯斯的奇幻愛情片《Vanilla Sky》，中國大陸譯《芳草天空》，台譯《香草天空》，都是直譯，香港則譯《魂離情外天》，「魂離」既是音譯了Vanilla，也講到了劇情，整個片名又扣連了粵劇中的《幻覺離恨天》。

「離恨天」是一個由佛教神話開展的概念，指世上有三十三個天，最上面的就是離恨天，講男女分離而終身遺憾，愛情有緣無份的境況。戲曲裡的講法是「三十三天，離恨天最高；四百四病，相思病最苦」。

譯名資源 很可能來自戲曲文化

這些文皺皺的文學資源，很可能是與唐滌生和粵劇有關。今日不少老牌音樂人都與粵劇有關，例如尹光小時候學大戲，盧冠廷的父親是大老倌，從小聽粵曲大；而粵劇演員又在轉型後進入了影視界，例如元家班。剛剛得到終身成就獎的楚原導演，他自1957年以來的大量作品，戲名很多都是這個古雅的調調。

近年香港的譯名，無可否認在用典上已經與過去不同，但是不會直譯、試圖勾連劇情等的元素仍在。例如2005年的《Mr. & Mrs. Smith》，港譯《史密夫決戰史密妻》，將Smith這個字的讀音扣上「丈夫」個「夫」，可謂一個當代經典譯名。

近年出現的譯名，亦有不少結合本地趣味，使用一些本地觀眾才了解的笑位。例如2014年的《A Million Ways to Die in the West》，港譯《奪命西》、2013年的《Awkward Sexual Adventure》，港譯《取「西」經》，「西」字的意味，當然就只有粵語族群才知道，「西」字在粵語中可解作女性性器官。又例如2016年的《Why Him?》則譯做《未來外父插女婿》，「插」字在廣東話中則有批評的意味。

我手寫我心 就代表中文好？

近年有一些講法認為，學好普通話，才能提升中文水準。其實兩者的關係是不是那麼大呢？以上的粵語片和香港譯名，亦莊亦諧，背後展示的文化功力，反而與用哪一種口音沒有關係。更進一步來說，是不是粵語使用者的書面語和口語分割，不能「我手寫我心」，所以才培養出一些中文水平更能與古文嫁接的人材來？

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：REFRACT，原文：港中台譯名大不同？從「打死不離印度片」說起】