【風起了】生於亂世有種責任？靠夢想對抗二戰　疫情下睇更有共鳴

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-27 10:30

《風起了》的故事背景是在第二次世界大戰期間，即便烽火連天，在電影裡，卻幾乎感受不到世局動盪；堀越二郎對夢想與愛情的專注，使他從內到外散發著一種靜定的美；2020年到現在，全球也正經歷著一場堪比戰爭的災難，在人心恐懼不安的此刻，願我自己與周遭的人，都同能有擁有像堀越二郎一般，不受外在喧囂影響的安靜美好。

《風起了》是宮崎駿迄今（2021年1月）為止的最後一部長篇動畫電影，2013年上映時，我就非常感興趣，因為聽說裡面有段純粹又遺憾的愛情故事，但當時小朋友才剛出生半年多，我必須24小時待命哺餵照顧，也就不了了之，直到最近才在Netflix上看完，感覺跟過去看過的宮崎駿電影一樣，心中滿溢感動。

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這部動畫電影主要是在講二次大戰期間，日本知名飛機設計師堀越二郎的故事，愛情的部分儘管動人，但其實篇幅不大，大部分的內容在談堀越二郎追求夢想與實踐夢想的過程，非常的勵志卻不一點都不說教；而且男主角堀越二郎的顏值很高，雖然故事是以動畫呈現，但我覺得電影裡的堀越二郎與維基百科裡的堀越二郎本人照片，有八成以上的相似度；而他在追尋夢想過程中，對工作的專注、專業上的自信、沉著，更讓人感覺到，他是一個從內到外都很吸引人的男性；片中的女主角菜穗子，在第一次邂逅堀越二郎後多年，再度與他因緣際會相遇時說，第一次見到他時，他就已經是她心中的白馬王子；如果我是菜穗子，堀越二郎也會是我心中的白馬王子。

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能一輩子忠於夢想 是一生莫大的幸福

堀越二郎小時候對飛機很有興趣，本來的志願是要開飛機，可惜卻有近視；深具自知之明的他，知道開飛機的願望難以實現，便把對飛機的熱情，從「開飛機」轉為「設計飛機」。

他以實際的行動，一步步實踐夢想，從青少年時期就開始孜孜不倦地讀相關的雜誌書籍；堀越二郎出生的年份是在二十世紀初期的1903年，這一年是清朝光緒29年，算一算，他的青少年時期，約是台灣的民國初期，這個時期最頂尖的電機、工程等等專業都在歐美，即使當時日本已經經過19世紀明治維新的西化運動洗禮，依然落後了歐美許多；堀越二郎即使是拿到西方的專業資料，也都不放棄，一邊查字典一邊讀，可見他對飛機的愛，真是非常強大。

之後他就讀東京帝國大學航空工學科，畢業後便到現在三菱重工前身的三菱內燃機製造公司工作，從學生時代到工作，生活都是一成不變的簡單，所思所想幾乎都只有航空專業，連吃飯看著鯖魚骨，都能聯想到飛機機翼，就如同他的同學說的，堀越二郎就像教科書一樣的呆板。

對於生活單純到只有專業或工作的人，大部分的人的看法應該會跟他同學一樣吧，但我卻覺得，這樣的人非常有魅力；無論男性或女性，能夠有全心全意投入的工作或興趣，只要不是類似賭博或吸毒的不良行為，都是很美的事情，我曾經不只一次認真地觀察過專注工作的人們，在他們專注的神態中，有一種凝定的美感；而能一輩子一心一意熱情不輟的投注在某項專業或志業上，更是讓我非常嚮往的幸福人生。

或許宮崎駿也是被堀越二郎對飛機的強大熱愛感動，才決定要做這部動畫的吧！宮崎駿的反戰是有名的，根據《風起了》的維基百科敘述，一開始想要做這部動畫的是長期跟宮崎駿合作的吉卜力動畫電影工作室製作人鈴木敏夫，卻直接遭到宮崎駿的反對，這是宮崎駿第一次駁回鈴木敏夫的建議，因為堀越二郎設計的是戰爭武器，但後來某一天，宮崎駿得知堀越二郎生前曾經說過，他唯一想做的事情就是打造一架美麗的飛機，宮崎駿才確定要做這部動畫，也把這部動畫的主軸鎖定在夢想，想透過像堀越二郎這樣一個忠於自己夢想的人物，去鼓勵日本的年輕人。

儘管如此，宮崎駿還是透過了很多人物的嘴巴，反映他的反戰想法，像劇中有一個橋段是堀越二郎下班後去熟悉的店家買西伯利亞蛋糕時，看見幾個孩子在店家附近餓肚子晃蕩，堀越二郎便把打算把買到的西伯利亞蛋糕送給這幾個孩子，然而回到宿舍後，卻被同事本庄罵他是偽善，本庄接下來講了一堆實際數據，說明當時的日本，明明已經民不聊生，卻還是砸了天文數字的經費在治軍，這一段很明顯的透露出宮崎駿對窮兵黷武的不以為然。

日本跟德國發起大戰後，堀越二郎跟本庄更都悲觀的認為日本即將毀滅，這兩人都不認同戰爭，卻也只能眼睜睜的看著他們設計的飛機一架架在戰爭中被殲滅；設計飛機、造出好飛機，是他們一輩子的夢想，但整個國家與政治環境，卻把他們用盡心血的設計，用在他們不認同的地方，真是非常無奈。

其實這樣的無奈，不只是堀越二郎或本庄在二次大戰期間的日本會遇到的狀況，也是每個時代在很多職場都會碰到的問題，在工作上，信念與現實的差距，有時大得令人嘆息。

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當工作的價值觀與大環境衝突時 你會如何處理？

像我自己曾經待過兩個產業，一個是金融業，另一個是媒體，都曾經遇過這樣的問題；以大家都較熟悉的媒體產業為例，台灣媒體產業的問題，大家時有所聞，我過去在金融業擔任公司媒體聯絡人，見識過很多專業、認真又非常有新聞從業道德的記者朋友，但這都是二十幾年前比較早期的事情了，愈到後來，看得愈多的是只求「炒稿」交差的記者，甚或是記者兼業務的角色混亂；前幾年我在媒體服務時，我的工作內容也不總是單純的採訪寫稿，有時候，為了上司沒有講明的特殊目的，我必須去寫無關產業或大眾利益的文章；有時候，我也必須配合公司業務部門的需求做報導。

至於我曾經待過十幾年的金融業，在研究員任內時，多數時候的確是秉持著專業在評估市場動向，但有時候，也必須配合公司的產品政策，給出投資建議；有段時間，我擔任客戶業務發展顧問，負責服務銀行業務人員，看過用心服務的業務人員，但也知道，有不少業務人員，或是迫於業績壓力，或是囿於專業不足，給出不當的理財建議。

印象最深是剛擔任客戶業務發展顧問時，去拜訪某家銀行的業務人員，她年輕漂亮而且認真勤奮，當時她不分客戶的年齡與經濟狀況，一視同仁的努力銷售高收益債券基金，細聊了一下才知道，她大學念的不是商學院，學校一畢業就進了這家銀行，所有的理財知識全部仰賴所服務銀行的教授，但銀行只教銷售跟說話技巧，卻沒有教他們完整的理財概念，她認真照著公司教授的方法在賣商品，卻不知道，高收益債券基金，在高配息的背後，代表的是高風險；她當然也不會想到，有些高齡長輩的錢，是辛辛苦苦攢了一輩子要退休養老的，這些長輩的資產並不適合用來購買這樣高風險的商品；但她就是很乖巧的，按照公司的要求，不論客戶的風險承擔狀況，全部銷售同樣的商品。

她的狀況是因為專業不足，加上公司無良，但更多的是，迫於業績壓力，只要能達到公司要求，不管客戶是否能夠承擔風險的短視；於是，今日的業績，明日的業障；其實很多業務人員是明白這點的，然而，今日沒有業績，可能這個月就過不去公司的考核了，哪有辦法想到未來？所以我常跟諮詢理財建議的朋友說，對於任何人告訴你的報酬率資訊，一定要存疑；購買理財商品，尤其是投資商品，是最要需要注意的，商品本身真確的風險程度、最慘的狀況會是如何，以及你能不能安然承擔這份風險，而不是商品獲利有多高。

佛法裡有所謂的「八正道」，其中之一是「正業」，簡略講就是不要做會傷害眾生的工作，比方說，為詐騙集團工作，就不是「正業」，然而很多工作，例如我剛剛提到的金融業、媒體業，這都是大眾需要的產業，提供的是大眾需要的服務，只是因為利益，讓產業裡的人與事，漸漸有了與本質不同的偏差，如果你滿懷著熱血，卻遇到上司、公司或是整個產業的價值觀，與你預期的天差地別時，你要怎麼辦？

坦白說，也不能怎麼辦，也只能乖乖依照指示辦事而已，就像《風起了》的本庄與堀越二郎，他們並不認同戰爭，卻也只能認分的做好他們的工作，如同本庄對堀越二郎說的：「我們不是軍火商，只是要做出好飛機而已。」除非你沒有五斗米要扛，否則你就是只能認份依照長官指示做好工作，然後在不違逆主管與公司的前提下，盡量有技巧的拉近工作的產出內容與你價值觀的距離。

雖然堀越二郎在工作上的價值觀與當時日本的政治風向不同，讓人感到遺憾，但撇開這點不談，堀越二郎在工作上是很幸運的，因為他不但能做他想做的工作，還有能與他互相鼓勵、信念相同的同事，以及欣賞、支持、保護他的長官；在職場待過一定時間的人，一定都能深刻體會，很多時候，工作上最讓人感到辛苦、挫折的，不是工作本身，而是人，堀越二郎有那麼好的同事、長官，簡直就是夢幻等級的美好工作啊！

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執子之手 無限滿足

跟工作環境一樣夢幻的，是《風起了》裡的愛情，堀越二郎與菜穗子兩人在火車上第一次邂逅時，雙方就在對方心裡留下了很深的印象；多年後，兩人在避暑勝地的飯店再度相遇時，彼此火速就決定要在一起；在這之後的情節，充滿了讓人羨慕的粉紅泡泡，比方說，兩個人相隔兩地，但堀越二郎接獲電報知道菜穗子病得有些嚴重，就立馬搭最近的一般長途車，飛奔去菜穗子家見她，見完之後，又再馬上搭車回去工作；又比方說，菜穗子已經病得非常嚴重，卻還是在冰天雪地的天氣偷偷離開醫院，搭長途車去找堀越二郎；這些事情看起來雖然又有點瘋狂，但愛過的人就會明白，這種理智線完全斷掉的浪漫，對戀愛中的人來說，一點都不奇怪。

很喜歡堀越二郎與菜穗子婚後的一段劇情，堀越二郎每日都加班到很晚，回到家之後，還必須繼續在家裡工作，菜穗子躺在他身邊，牽著他的手，靜靜的看著他工作，或許我也是會做這種事情的人，所以很能理解菜穗子的心情，光是靜靜的看著喜歡的人工作，或是靜靜的牽著他的手，就是無限滿足。

依據史實，《風起了》的愛情故事本尊，不是堀越二郎夫妻，而是日本知名作家崛辰雄與他的未婚妻，但對身為觀眾的我們來說，故事的真實主角是誰，一點都不重要，重要的是，這個故事喚起了戀愛時一心一意愛慕戀人的甜蜜美好。

《風起了》的故事背景是在二次世界大戰期間，即便烽火連天，日本後來還遭逢兩顆原子彈的轟炸戰敗，在電影裡，卻幾乎感受不到外在環境的悲慘動盪，只有堀越二郎的沉著；堀越二郎對於夢想、工作與愛情的專注，讓他從內到外散發著一種靜定的美，美得讓人神馳，而他對夢想的專一與踏實，更是激勵人心。2020年到現在，全球也正經歷著一場堪比戰爭的災難，在人心充滿恐懼不安的此刻，願我自己與周遭的人，都同能有擁有像堀越二郎一般，不受外在喧囂影響的安靜美好。

《風起了》 （《風起了》海報）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：亭安 Ann Lin ，原文：電影《風起》│追求夢想很美好，但若大環境的價值扭曲，你還會繼續堅持初衷嗎？】