白雪公主逆轉負評「四大賣點懶人包」獲外媒封迪士尼最佳真人電影

經典動畫改編的真人版電影《白雪公主》(Snow White)終於正式上映!這部由潛力新星麗素莎嘉娜(Rachel Zegler)、票房巨星姬嘉鐸(Gal Gadot)主演的迪士尼金字招牌大片,從宣布選角、開拍、延後檔期、宣傳到亮相,經歷過許多風波,如今終於與觀眾見面。雖然有過一些紛紛擾擾,但上映後仍然獲得不少好評,光論電影本身,也許是值得一看的佳作。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 10

《白雪公主》亮點1:迪士尼奠基之作

其實《白雪公主》對迪士尼來說是一部意義重大的電影,當1937年的動畫版上映,是美國首部動畫長片,並獲得了巨大票房成就,還獲得了奧斯卡獎,後續的經濟價值更是不可限量。如果當初如果沒有《白雪公主》,就沒有現在的迪士尼娛樂王國,可說是無與倫比的奠基之作。而2025年推出的真人版,當然也是傾盡全力打造,雖然歷經風波,但端出的仍然是對得起百年基業的驚艷之作。

《白雪公主》亮點2:麗素莎嘉娜再挑大梁

拉丁裔23歲的荷李活新星麗素莎嘉娜可說是非常幸運又富有才華的一位年輕演員,第一部片就通過三萬人海選,被傳說級大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)相中,擔綱新版《西城故事》(West Side Story)的女主角,展現驚人的歌舞天份,後來還接連演出《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)、《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)兩部票房大片。接下來還獲得演出真人版《白雪公主》的機會,這星途可說是一路開外掛的程度。不過她的個性也十分嗆辣,先前在宣傳時曾脫口一些爭議言論,不過後來也有道歉止血,改變態度。而光就電影本身,她的表現無疑是很亮眼的。

麗素莎嘉娜再挑大梁。(真人版《白雪公主》劇照)

【圖輯】點圖放大看更多真人版《白雪公主》劇照👇👇👇

+ 22

《白雪公主》亮點3:姬嘉鐸獻出歌舞表演

曾參與過《狂野時速》(Fast & Furious)系列、DC《神奇女俠》(Wonder Woman)、《尼羅河謀殺案》(Death on the Nil)等票房大作的以色列女星姬嘉鐸,無論是動作大片、超級英雄還是復古典雅的貴婦都能完全駕馭。而這選角一公開後隨即被質疑:「這壞皇后的顏值還需要羨慕任何人嗎?」不過這次的新版故事有別於以往的設定,也會有一些跳脫傳統的嘗試。而在本片中不但是首次擔綱大反派,也可以罕見看到姬嘉鐸獻出歌舞表演,相信觀眾都會相當期待。

【相關圖輯】超級英雄|盤點MARVEL英雄片酬排名 「雷神」登現役一哥班尼迪最抵用(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 6

《白雪公主》亮點4:外媒一片好評

而《白雪公主》在北美等地上映後,也獲得了一片好評,BBC評論這是「以動畫改編來說雖然也不是最好的,但無疑是最令人著迷的。」,權威娛樂媒體《綜藝報》則寫到:「迪士尼改編真人版中最佳的作品之一」並肯定麗素莎嘉娜的演出有一種迷人的光芒,姬嘉鐸飾演的壞皇后也認為「塑造出了一個風格鮮明強烈的反派。」而故事也有別於1937年的版本,有了全新的詮釋,不再是公主和王子的童話,而具有更多時代意義。

【相關圖輯】28歲激靚女星獲網民讚超似魔雪奇緣Elsa 向迪士尼自薦演真人版(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 27

延伸閱讀:

迪士尼年底壓軸動畫《海洋奇緣2》熱映5件事!金曲陣容獻聲中文配音,巨石強森「真人版」籌備中

《腦筋急轉彎:夢境製片廠》明年登場!迪士尼6大人氣動畫回歸:《冰雪奇緣3》上映日期曝光

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出,未經同意禁止轉載。更多精彩報導,詳見《Bella儂儂》。】