今際之國的有栖3｜本季最大彩蛋「他們」驚喜客串　結尾埋這伏筆

日本超人氣Netflix生存劇集《今際之國的有栖》由山崎賢人和土屋太鳳領銜主演，戲劇於2020年開播第一季，累積大批忠實粉絲，第二季找來山下智久全裸助陣。



第三季則睽違3年終於在9月25日首播，劇中出現不少彩蛋，令劇迷驚喜不已。

（以下內容或含劇透）

《今際之國的有栖3》找來山崎賢人和土屋太鳳重聚再度主演，延續上一季伏筆，最終魔王「鬼牌」終於現身，遊戲關卡升級、血腥度爆表，兩人攜手度過重重關卡，更迎來「愛的結晶」。

值得一提的是，本季找回前幾季的人氣演員與要角，令劇迷驚訝不已，包含村上虹郎飾演的苣屋駿太郎再次頂著熟悉的金髮現身，朝比奈彩飾演的水雞光以亮麗辮子頭絕美客串，還有恒松祐里飾演失去一條腿的義肢女弓箭手塀谷朱音，以及櫻田通飾演的韮木傑，臉上還帶著經典傷疤，全員回來客串，成為本季最大彩蛋。

《今際之國的有栖》熟悉面孔驚喜現身，成本季最大彩蛋。（Netflix）

第三季一共6集，本季最後一幕同樣埋下伏筆，一位服務生「Alice」神秘入鏡，與此同時全球異常發生地震，下一波末日即將來臨，本季畫下句點，令網友熱烈討論「是否會有下一季」。

