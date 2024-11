62歲影后忽然「逆齡回春」睇落勁後生　染金毛似瑪麗蓮夢露咁優雅

62歲首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh),現身Ariana Grande主演的歌舞奇幻電影《魔法壞女巫》(Wicked)的洛杉磯首映會。楊紫瓊模仿了瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe),首度以金髮亮相,和她過去招牌中長黑髮完全不同,被指超級回春,完全變了一個人,美出新高度。



楊紫瓊前年底憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)再創事業高峰,去年底嫁給交往多年大她16歲的法拉利前總裁讓托德(Jean Todt),兩人今年6月還在巴黎慶祝相戀20周年紀念日,愛情、事業兩得意,也讓影后愈來愈美麗。

楊紫瓊身穿閃亮的黑色Balenciaga禮服出席《魔法壞女巫》首映會,長裙襬顯得她的腰更纖細,搭配上金髮整個人顯得更有氣勢,就像是紅毯女王。「魔法壞女巫」製作成本高達 1.45 億美元,預定11月28日在香港上映。

