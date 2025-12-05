《尋秦記》電影版｜內地百億影后強勢空降　與宣萱郭羨妮三強鼎立

讓影迷苦等多年的電影版《尋秦記》終於定檔，這部集結了古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等TVB神劇原班人馬的力作，原本主打「集體回憶」這張情懷牌。然而，隨著官方海報及演員番位曝光，竟發現一位內地女星白百何空降，戲份與排位更直逼原版女主角宣萱及郭羨妮，要營造三強鼎立之勢？



《尋秦記》電影版海報上白百何名字僅次於古天樂和林峯，而宣萱、郭羨妮只能排到第四第五。（《尋秦記》電影版海報）

打著情懷旗號 卻是「資本」上位？

古天樂籌備多年的電影版《尋秦記》，最大賣點本是時隔24年後，劇集版一眾原班人馬重聚。但在最新公佈的陣容排序中，除了古天樂（飾 項少龍）與林峯（飾 嬴政）穩守頭兩位外，緊隨其後的竟不是觀眾心心念念的「烏廷芳」宣萱，而是內地女星白百何。在官方海報排位上，她不僅位列宣萱之前，更被指是實際上的「女一號」。至於原版兩大女角宣萱與郭羨妮，則緊隨其後，難道二人在戲中地位有變？

《尋秦記》劇集版。（網上圖片）

網民洗版鬧爆：回憶被毀！

消息一出，社交平台隨即炸鍋。大批《尋秦記》死忠粉表示難以接受批評：「等咗咁多年係想睇烏廷芳同琴清，唔係想睇你捧新人！」、「強行加個內地女星落去，成件事即刻變味」，更有網民懷疑是投資方要求，「資本的力量真係大，連宣萱都要讓路？」

《尋秦記》電影版陣容新增內地女星白百何。（微博＠白百何）

對於很多香港網民來說，白百何的名字可能相對陌生，但她在內地影壇其實地位舉足輕重。她曾憑《失戀33天》拿下百花獎影后，其後主演的《捉妖記》更曾刷新華語影史票房紀錄，是內地首位累積票房破百億的女演員。雖然她演技備受官方獎項認可，但在這部滿載港人回憶的經典IP中「喧賓奪主」，難免令期待原汁原味的觀眾感到失望。不過電影一日未上畫，一日都未知三位女主角的戲份分配，要拭目以待。