英皇電影《內幕》連續3日票房奪冠　郭富城吳鎮宇隔25年再聯手

由英皇電影出品，金像導演麥兆輝編導的犯罪懸疑鉅製《內幕》，自12月6日上映以來，票房表現亮眼，成為「華語片單日票房冠軍」及「連續3天華語片冠軍」，戲勢一時無兩！電影由五大影帝郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信及姜大衛主演，更有周勵淇、湯怡、陳國邦、李靖筠、駱應鈞、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文、黎峻及耿長軍等參演。



本片罕見以慈善基金洗錢內幕為題材，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡層層浮現，慈善外衣下隱藏的黑暗內幕令人不寒而慄。片中，郭富城飾演的智勇大律師馬迎風凌空飛腿、而吳鎮宇則以能言善辯詮釋心思幹探，兩大影帝相隔25年再度合作，共同聯手拆解謎團，更有火爆槍戰動作場面，更獲網民力讚「年度最佳對手戲」。

對於開畫票房成績理想，導演麥兆輝表示：「《內幕》籌備三年，探討慈善背後的議題，希望大家喜歡，更能找到負責任的慈善機構捐款。」監製田啟文亦分享：「希望觀眾看見演員的努力，好像Aaron特意增重模擬真實律師，希望呈現更立體的形象；而鎮宇則入型入格，輕鬆駕馭，盡見影帝之間的默契。」

而電影公司今日（12月10日）更釋出觀眾熱議的動作場面，城城親身上陣離地翻騰，更被張文傑勒頸，令人看得咬牙切齒。而城城於片中更與鎮宇賣力搏鬥，互不相讓，又與被吊起的陳國邦同場出現，幾位好戲之人瞓身演出，為《內幕》更添質感。

《內幕》現正熱映，感官衝擊與反思兼備，少有探討慈善基金捐款背後，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決，故事講述巨額捐款憑空蒸發，律師馬迎風（郭富城 飾）與警察柯定邦（吳鎮宇 飾）懷疑是主席高盛文（方中信 飾）所為，隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮出水面！慈善機構竟隱藏著更多不可告人的內幕？