奧斯卡2026提名遺珠｜《魔法壞女巫2》全滅　朴贊郁神片爆冷出局

最令粉絲崩潰的是，由亞莉安娜（Ariana Grande）主演的歌舞巨作《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）竟然慘遭全滅，反觀畢彼特（Bradley Pitt）主演的賽車大片《F1》則強勢問鼎最佳影片，專家直呼：這屆風向完全變了！

本屆最令人震驚的冷門，莫過於《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）被拒於門外。兩位主角亞莉安娜與辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）原先被視為入圍穩操勝算，沒想到最後連新創作的兩首原創歌曲也全數落選。

同樣在影后之爭掉隊的還有《一戰再戰》（One Battle After Another）的新星Chase Infiniti，雖然演出驚艷，卻仍與小金人擦身而過，讓大批粉絲直呼不平。

在演技獎項方面，原本預期會入圍的保羅·麥斯卡（Paul Mescal）意外落空，儘管同片女星潔西·伯克利（Jessie Buckley）順利晉級，他卻無緣角逐影帝。此外，備受大眾期待的商業大片《超人》（Superman）在視覺效果獎項顆粒無收，顯示奧斯卡評審對「鋼鐵英雄」的標準顯然與一般影迷有所落差。

朴贊郁神片也遭殃！國際影片競爭激化 《選擇有罪》爆冷出局

亞洲影迷關注的焦點中，韓國名導朴贊郁的黑暗社會諷刺劇《選擇有罪》（No Other Choice），雖然票房與口碑兼具，但在今年競爭異常激烈的國際影片類別中慘遭淘汰。同樣失意的還有流行天后麥莉（Miley Cyrus），她為《阿凡達3》（Avatar: Fire and Ash）演唱的強勢宣傳曲竟也未能擠進最終名單，令人感嘆本屆門檻真的太高。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】