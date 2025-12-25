2025人氣韓劇回顧＋亮點：暴風圈/我的完美秘書/外傷重症中心

2025年的韓劇市場堪稱「神仙打架」，競爭白熱化。從刷新製作天花板的諜報鉅作《暴風圈》、引爆醫療改革討論的《外傷重症中心》，到承載全球目光的史詩續章《魷魚遊戲3》，各類重磅題材輪番上陣，不斷挑戰觀眾的視覺與情感極限。



在華麗的特效與大IP之外，真正能引發社群洗版、被封為「年度人生劇」的作品，往往是那些在細微處直擊靈魂的故事。無論是橫跨數十年的時代愛情史詩，還是探討職場生存的治癒篇章，這些作品成功讓觀眾在歡笑與淚水中，找到了深刻共鳴。

究竟在激烈的韓劇大戰中，哪些神劇憑藉著驚人收視、全球榜單成績與社群爆棚口碑脫穎而出？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定2025年1月1日至12月7日期間，調查備受網友關注的「十大話題韓劇」。最終榜單現在揭曉，一起來看看誰才是聲量最高的年度話題冠軍！

【懶人包】一個圖輯看清2025人氣韓劇Top 10：

No.10 《颱風商社》

金句：悲傷並不是要對抗的東西，而是要讓它就這樣流逝。



《颱風商社》由李俊昊、金敏荷領銜主演的《颱風商社》，將背景拉回1997年亞洲金融風暴，講述富二代強太風力挽狂瀾、拯救家族企業的熱血故事。該劇首播便以5.874％創下tvN該年度週末劇最高開播紀錄，隨後收視一路飆升，最終集以10.342％的亮眼成績完美收官。在國際平台上，該劇僅播出兩週即憑藉230萬觀看次數，強勢殺入Netflix全球非英語節目週榜第5名，並橫掃46個國家地區Top 10，穩坐年度話題韓劇寶座。

劇中李俊昊與成東鎰細膩自然的父子對手戲，被網友盛讚「兩集就讓人又哭又笑」。然而，相較於前期的好口碑，後半段劇情卻引發「爛尾」爭議。不少觀眾認為結局過於倉促且理想化，部分支線未交代完整，這也成為該劇在網絡上的一大熱議焦點。

No.9 《未知的首爾》

金句：昨天已經過去，明天尚未到來；今天，仍是未知。



由朴寶英和朴珍榮主演的《未知的首爾》，講述雙胞胎姊妹在交換身分的過程中，從職場霸凌與生活壓力中重獲新生的故事。這部充滿治癒力量的成長劇，以細膩溫暖的筆觸，在年度韓劇榜單中穩佔一席之地。

好口碑也反映在亮眼的收視成績上，自2025年5月首播後熱度不減，最終回創下全國平均8.4％的新高。全劇12集皆霸榜同時段收視冠軍，甚至有8集超越無線台紀錄，證明其廣受韓國大眾喜愛。女主角朴寶英更以層次豐富的演技，榮獲「第16屆韓國電視劇大獎」最優秀女演員獎肯定。

圓滿大結局播出後，網絡討論聲量達到頂峰，網友盛讚這是一部「從頭到尾都完美」的作品，紛紛給予高度評價：

「能將多線人生難題處理得如此細膩而不失焦，導演功力深厚」

「看完心裡暖暖的」

「絕對是年度必看的人生韓劇」



No.8 《暴風圈》

金句：我想我沒必要插手，她比我想像中更堅強。



Disney+獨家上線的諜報驚悚大作《暴風圈》，集結全智賢、姜棟元兩大頂級巨星，並砸下Disney+韓劇史上最高的700億韓元（約港幣3.6億元）製作費，被媒體譽為「復仇者聯盟級」的夢幻組合，開播前便被視為拯救平台的「救援投手」。然而，這部備受期待的鉅作卻開高走低，評價呈現極端兩極化。

全智賢、姜棟元劇集《暴風圈》（劇照）

雖有電影級的製作水準與動作場面撐腰，但隨著劇情推進，劇本邏輯失控被網友狠批「腦洞大開」，男女主角感情線也缺乏火花，遭觀眾吐槽：「像是AI寫的胡鬧劇本」、「後面兩集全靠對全智賢的愛才撐完」。除了劇情陷入「爛尾」爭議，劇中部分台詞與場景被指有貶低內地形象之嫌，引發內地社群強烈不滿，全智賢在當地的廣告代言更在爭議爆發後遭撤下；儘管經紀公司隨後澄清廣告異動與劇集爭議無直接關聯，但敏感的時機點仍引發外界諸多揣測。此外，劇中對伊拉克的描述也引發該國觀眾呼籲抵制，導致該劇在IMDb上的評分遭受巨大衝擊。

No.7 《我的完美秘書》

金句：愛是重質不重量，有父母不代表會得到雙倍的愛，有一個無條件愛你的人就夠了。



韓志旼與李浚赫領銜主演的《我的完美秘書》，講述生活白痴女霸總與全能男秘書之間，從上下屬變戀人的高甜療癒故事。兩人爆棚的CP感讓該劇被譽為「顏值盛宴」，製作人更幽默直言選角標準就是：「長得漂亮，也長得很帥。」

劇中撒糖不手軟，李浚赫溫柔貼心的演繹讓大批女性觀眾集體「暈船」，收視率自第3集起便突破10％，大結局更創下12％的全劇新高。這股粉紅風暴也席捲台灣，不僅成功拿下中華電信Hami Video 2025年度戲劇收視冠軍，李浚赫本人更因人氣急升來台造勢，引發熱烈迴響。網友紛紛敲碗：

「希望能二搭，真的太配了」

「劇情溫馨不拖泥帶水，看完心情超好」



No.6 《機智住院醫生生活》

金句：今天才星期三，為什麼我已經累得要死了？



如果說《機智醫生生活》是醫療劇的烏托邦，那衍生作《機智住院醫生生活》就是殘酷的職場紀錄片。由高胤禎、姜有皙等新生代演員領軍的「菜鳥醫師團」，在劇中演繹了住院醫師在醫院底層的掙扎與奮鬥。開播初期一度因主角群變動與節奏鋪陳面臨收視考驗。然而，該劇憑藉對醫療職場「地獄般真實」的刻畫成功逆勢翻盤，收視率一路開低走高，最終回創下8.142％完美收官，並在Netflix全球榜單拿下第3名佳績。

劇中對於值班地獄、學長姐階級制度的細膩描繪，在醫護圈引發巨大共鳴，連知名YouTuber、台大醫師「蒼藍鴿」都發文直呼：「描述得非常貼近現實！」部分觀眾大喊吃不消：

「有時候太寫實，真的不會想看下去」

「機智醫師生活比較抒壓，這部太痛苦了」



也有網友打趣道：「除了雙女主角長得太正不合理外，其他都跟真的一樣。」

No.5 《比天堂還美麗》

金句：與我相遇對某些人來說是良緣，但對某些人來說可能是孽緣。



集結國寶級影后金惠子與人氣演員孫錫久，《比天堂還美麗》以獨特的「死後世界」觀深受矚目。劇情描述80多歲辭世的妻子，在天堂與重返30歲容貌的丈夫重逢，透過溫暖視角探討生命與緣分。該劇首播即創下JTBC歷代第四高的開局紀錄，最終回以8.3％畫下句點，在台灣更連續多週霸榜Netflix冠軍，人氣居高不下。

《比天堂還美麗》劇照

劇中除了探討夫妻深情，關於「人與寵物之間的羈絆」的支線更被封為最大催淚彈。當看到寵物在天堂開心迎接主人的橋段，無數飼主淚崩留言：「如果死後能與毛孩重逢，死亡好像就不那麼可怕了」、「聽到那句『對不起，我太晚來了』直接哭死」。可惜的是，儘管前中期口碑爆棚，結局卻未能延續感動。不少觀眾批評後期情節凌亂且邏輯不通，感嘆浪費了神級卡司：

「結局……真的有點失望」

「覺得到婆婆為止，劇情都算可以，後面我整個大出戲」



No.4 《外傷重症中心》

金句：要優雅高尚，什麼時候才能救病人？



2025年醫療劇的話題天花板，絕對非《外傷重症中心》莫屬！該劇改編自「韓國國民醫生」李國鍾教授的真實經歷，由朱智勛飾演為救人不惜衝撞體制的「瘋狗醫生」白江赫。憑藉快節奏的寫實手術場面與對醫療體制的辛辣批判，上線僅三天便以470萬觀看衝上Netflix全球非英語榜單第3名；之後更創造1,190萬次播放的驚人紀錄，強勢擊敗同期大作《魷魚遊戲2》登頂全球冠軍，並火速官宣續訂第二、三季。

該劇的爆紅不僅吸引了平時不看醫療劇的觀眾，更引發巨大的社會效應，促使大眾關注韓國外傷中心的現實困境。雖然部分手術場景被指過於戲劇化，但緊湊的「爽劇」節奏仍獲一面倒好評：

「8集一下子就看完，好久沒看到這麼痛快的醫療劇」

「重點是使命感，而不只是醫療行為」



該劇最終橫掃各大獎項，不僅奪下第4屆青龍系列大獎與第20屆首爾電視劇大獎最佳作品，主演朱智勛與秋泳愚也分別斬獲視帝與最佳新人獎。

No.3 《暴君的廚師》

金句：若我摯愛的你，有朝一日讀到此書，願你能回到我身邊。



結合時空穿越、美食與宮廷鬥爭的《暴君的廚師》，改編自人氣網絡小說，憑藉新鮮題材和潤娥、李彩玟兩位主演的現象級火花，成功躋入年度熱門韓劇寶座。劇情描述現代法式主廚穿越回古代，利用舒肥、分子料理等現代廚藝在宮廷求生並治癒暴君。該劇在韓國不僅以17.107％的收視率拿下tvN年度冠軍，還成功殺入tvN歷代榜單第7名；國際表現更是驚人，僅用6週便突破3億次觀看，一舉打破《非常律師禹英禑》紀錄，榮登Netflix史上觀看次數最多的非原創韓劇，霸佔全球日榜與週榜冠軍。

然而，人紅是非多，該劇的爭議與熱度同樣驚人。劇中出現「參雞湯贏過佛跳牆」的橋段，被內地觀眾質疑貶低中華美食，引爆跨國民族情緒，連台灣媒體也爭相報導。此外，大結局雖是圓滿收場，卻因轉折生硬引發批評，帶動討論聲量竄升：

「強制Happy Ending」

「雖然猜到王會穿越來到現代，但怎麼來的、出現的時間也很突兀」

「最後一集一堆人聚在現代真的很莫名」



成為觀眾心中最兩極的神劇。

No.2 《魷魚遊戲3》

金句：你想親眼見證，利慾薰心的人連嬰兒都能殺。



作為現象級韓國影集的最終章，《魷魚遊戲3》本季延續前兩季的懸念，將故事推向高潮，講述成奇勳決心摧毀遊戲組織並揭露全球運作真相的復仇之路。該劇在數據上締造了難以超越的歷史：上線僅三天狂吸6,010萬次觀看，創下Netflix史上首播最高紀錄；首週更達成在Netflix追蹤統計的93個國家、地區全數霸榜冠軍的驚人紀錄，迅速躋身最受歡迎非英語影集前三名，是名副其實的「數據怪物」。

《魷魚遊戲3》劇照

與驚天數據並存的，是該劇高度兩極化的評價與爭議。最大的爭議點在於主角成奇勳最終選擇自我了斷，讓倖存的嬰兒成為贏家。這個安排讓許多觀眾感到不解，痛批劇情邏輯混亂、重要角色死得不明不白，且喪失了第一季令人窒息的緊張感，失望留言灌爆社群：

「我真的看完二、三季快瘋掉」

「這季不知道在趕什麼」



雖然口碑遭遇滑鐵盧，但它依然憑藉無可匹敵的全球熱度，穩坐年度話題韓劇的亞軍寶座。

No.1 《苦盡柑來遇見你》

金句：我不要她擺碗筷伺候別人，我要她不高興就能把餐桌翻了。



2025年度話題韓劇冠軍，毫無懸念由Netflix原創時代鉅作《苦盡柑來遇見你》奪下。故事將鏡頭對準1950年代的濟州島，以「四季」流轉橫跨數十年歲月，細膩刻畫了叛逆少女愛純與耿直少年寬植，在時代洪流中平凡而熱烈的一生。劇本不灑狗血，卻用最重擊人心的筆觸，詮釋了無論人生多麼艱苦，只要攜手同行，終能迎來「苦盡柑來」的深刻感動。

（《苦盡柑來遇見你》電視劇照）

該劇集結了IU（李知恩）、朴寶劍的青春悸動，以及文素利、朴海俊的中老年沉穩，加上「最強綠葉」廉惠蘭的畫龍點睛，精湛群像戲讓觀眾直呼：

「看一集哭一集」

「IU的眼淚太有感染力」

「論劇本、論台詞，還是論演員功力和演技，全都是上乘之作」



劇中對家庭關係與代際差異的真實描繪，更引發強烈共鳴：

「女兒對娘家與婆家態度的對比，真實到讓人起雞皮疙瘩」

「希望我們都能有掀翻桌子從頭再來的勇氣」

「每一集都發人深省！最適合自己看，好好沉澱」



《苦盡柑來遇見你》不僅創下Netflix近兩年最高用戶數紀錄，更橫掃專業領域獎項，榮獲第四屆青龍系列大獎最高榮譽「大賞」。其中，IU更迎來演技生涯的重大里程碑，她在劇中挑戰跨世代演出，從10多歲的叛逆少女，一路演繹到經歷生活磨難、獨自撫養孩子的中年堅韌母親，展現出令人驚豔的演技爆發力，並憑藉此劇斬獲多座「最佳女主角獎」，奠定了其「年度神劇」的不可撼動地位。

分析說明：

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



