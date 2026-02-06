Apple TV 2026原創片盤點：補鑊巨星/海豹小子/Matchbox/與敵同逃

Apple TV於4日於美國洛杉磯舉辦Apple TV Press Day活動，正式揭曉2026年度即將重磅登場的精彩內容與豪華卡司陣容，一口氣公布13部原創影集與5部令人期待的原創電影，以及多項體育賽事直播規劃，包括一級方程式（Formula 1）、美國職業足球大聯盟（MLS）與「周五棒球夜」（Friday Night Baseball），皆於今年陸續登場。



活動現場眾星雲集，多部Apple Original電影也首度曝光，包括由「基哥」奇洛李維斯（Keanu Reeves）與金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）領銜主演的《補鑊巨星》（Outcome）、傑克強森（Jake Johnson）主演 《輕拍先生》（The Dink）、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）領銜主演《與敵同逃》（Mayday）。

《輕拍先生》（The Dink）劇照（APPLE TV）

更多「超豪華陣容」影片曝光：

以及由莊先拿（John Cena）、潔西卡貝兒（Jessica Biel）主演、改編自經典玩具品牌「火柴盒小汽車」電影《Matchbox》，與「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）擔綱主演的《海豹小子》（Way of the Warrior Kid）。集結豪華卡司陣容驚喜現身，分享幕後花絮與拍攝趣事，為今年即將登場的精彩原創電影揭開序幕。

Apple TV也宣佈將於2026年每週推出全新原創內容，並迎來多部人氣影集回歸，包括今夏將登場的《乜都得教練》（Ted Lasso）第四季。《片廠風雲》（The Studio）、《萬中選一》（Pluribus）、《誠實治療法》（Shrinking）、《掩耳盜鄰》（Your Friends & Neighbors）與《洛城奇探》（Sugar）的主要創作團隊與卡司亦登台分享未來故事發展藍圖並透露新一季看點。

活動現場也首播了《君主組織與神秘巨獸》（Monarch：Legacy of Monsters）第二季全新預告片，並曝光多部備受期待的全新影集精彩片段與搶先看內容，包括伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）、嘉莉華盛頓（Kerry Washington）、凱特瑪拉（Kate Mara）所主演的《不完美女人》（Imperfect Women）。

以及金獎製作人大衛E凱利（David E. Kelley）打造、艾麗芬寧（Elle Fanning）與米雪菲花（Michelle Pfeiffe）主演的《瑪歌等錢使》（Margo Got Money Troubles），以及「女神」安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演的全新影集《幸運女神》（Lucky）。

同時釋出積維爾巴頓（Javier Bardem）、艾美阿當絲（Amy Adams）與柏德烈韋遜（Patrick Wilson）主演的《海角驚魂》（Cape Fear），以及由艾美獎得主塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）與傑克強森（Jake Johnson）領銜主演的《極樂直播中》（Maximum Pleasure Guaranteed）等多部作品，公布檔期與劇照搶先看，並搶先曝光《殘句線索》（The Last Thing He Told Me）新一季片段。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】