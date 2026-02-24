鏢人：風起大漠影評｜漫畫改篇還原度極高　李連杰這場已值回票價

作為一個既看過《鏢人》原著漫畫，又看過袁和平導演大部分作品的人，我對真人改編版的《鏢人：風起大漠》基本滿意。唯獨覺得是敗筆的，只是片中台詞裏提了太多次「鏢人」二字。



漫畫家許先哲在《鏢人》的開篇，用了《史記》中的「天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往」來定調。相較於書名，「天下」二字才是更為核心的題眼。尤其是劇情發展到第三章「江湖」，視野上、格局上都特別開闊。

（以下內容或含劇透。）

《鏢人：風起大漠》只截取了第一章「遊俠」和第二章「大漠」。雖然視野和格局尚未完全打開，但也不必要反覆強調「鏢人」。在為利而來、為利而往的「天下」裏，鏢人不過就是主人公刀馬（吳京 飾）的職業罷了，並沒有什麼值得過分書寫和強調的寓意。他本是揹負刺殺任務的劍客，而非鏢人。抓捕燕子娘（李雲霄 飾）並押送其前往長安並不是他的本職工作。路上與刀馬多次圍繞「鏢人」聊天后，他再說出自己有刺殺任務時，顯得很像臨時起意，輕飄飄的，缺少壓在心間的沉重感。

進入21世紀，袁和平獨立執導的電影作品，豆瓣評分一直在5分左右徘徊，發揮非常穩定。《鏢人》漫畫版則出版到第十三卷，目前豆瓣最低分8.4，最高分8.9，同樣非常穩定。

袁和平導演部分作品豆瓣評分（影視獨舌提供）

憑藉如上數據和經驗，我對袁和平導演的真人版電影的預期在6—7分。帶着這樣的理性預期去看，顯然會覺得它非常值回票價。我個人可以為其打到四星。而2月18日本片豆瓣正式開分為7.5分，顯然也高出了大眾的預期。甚至還有人覺得這個分數還是低了。

《鏢人：風起大漠》2月18日豆瓣評分（影視獨舌提供）

騰訊視頻上線的動畫版《鏢人 第一季》同樣改編自漫畫的第一、第二章，總共用了15集×20分鐘，共300分鐘時長。真人電影進一步壓縮到了126分鐘。真人版電影對原著劇情的整合，基本上沒有折損重要訊息，故事和人物都得到最大化保留。第一章的故事做了簡化，用於給全片當引子。

儘管雙頭蛇（張晉 飾）身上的悲劇性，以及他與刀馬和常貴人（李連杰 飾）對峙時關於誰與誰會聯手的討論都沒深入進去，可是李連杰和張晉的友情客串，把這開場打戲的星光推高到了當下華語影壇的塔尖。

李連杰以一敵二，氣勢拉滿。兵刃交鋒，更突顯了袁和平在招式設計上的深厚功力和豐富經驗。可以說，衝着打戲進場的觀眾，看到這裏就已經確信沒白來了。隨後，這場打戲與第二章的故事、主要人物阿育婭（陳麗君 飾）直接銜接在一起，省去漫畫版裏對朝廷方面的鋪墊性篇幅。漫畫敘事的特點是經常會跳出主線，去鋪墊另外一條線上的事，或交待角色的一些過往。比如插入幾頁，揭示朝廷對主角們的態度，或告訴讀者豎為什麼去抓燕子娘。雙頭蛇被逼亮出身份後，會補上他第一次殺人的往事，完善角色塑造。電影版基本上把這些都省掉了，或者放進台詞裏，角色塑造上肯定有所損失，卻能有效地節約時長，增加主線推進的速度。

對於普通觀眾而言，相對有理解門檻的是刀馬一行人上路後的多線推進。一條線是刀馬和阿育婭護送知世郎（孫藝洲 飾）前往長安，一條線是西域胡商家族年輕一代的野心家和伊玄（此沙 飾）藉機篡位，一條線是刀馬曾經的「同事」諦聽（謝霆鋒 飾）和隗知（梁壁熒 飾）在追殺刀馬。這三條線裏，其實只有第二條線在第三章裏完成了開始與終結。第一條線和第三條線，都是跨越章節的敘事。

第二條線，又有別於傳統武俠片的恩仇敘事，而是帶有陰謀、族群、生存、權力爭奪等色彩的宏大敘事。因此，只是以傳統武俠來預期本片的觀眾，可能會在這段時間裏有點兒抓不住重點。需要到和伊玄當上可汗，並帶人追上刀馬，多線回歸單線時，才能搞清楚本篇章的戲劇核心是什麼，最大的反派是誰。

為了讓影片顯得更完整，主創還對部分角色進行了調整，把本來發生在第三章裏的關於諦聽和隗知的一些內容，提前到了這裏，使得這兩個人物在影片結尾處，有了屬於他們的結局，不然他們在這個篇章裏會更像個過客。

漫畫原作是典型的長篇敘事，刀馬等主線人物的成長是漫長且緩慢的。讀者更多的是喜歡他們立起來的人設。在原著讀者眼裏，吳京和刀馬並不貼合。然而，原著粉也很難列舉出哪位當下的武打明星完美貼合刀馬。真人演員想貼合漫畫人物，簡直是歷史難題。想開了，也就不糾結了。

相較而言，謝霆鋒和劉耀文與漫畫裏的角色形象差別更大。因為漫畫裏的體型可以比現實更誇張，並用角色之間的體型對比來渲染氛圍。如果嚴格按照漫畫裏諦聽和裴行儼的體型來找演員的話，那基本上是找不到的。

片中幾位年輕一代的演員，確實承受着巨大的壓力。不夠貼合漫畫形象不是他們的錯，不過有些人的表演經驗，尚不足以完全肩負起角色塑造的需求。比如陳麗君臨危受命出演了「大漠篇」的女主阿育婭。可能是她16歲便轉工小生的原因，在前期演繹阿育婭少女狀態時，表演的痕跡有些重，看似靈動實則欠缺天然感。可是到阿育婭得知父親被殺，燃起復仇怒火後，她的狀態就對了。尤其是把復仇情緒融入到打戲之中，她那股子英氣就釋放出來了。儘管之前就已經在短視頻平台上看到過她咬下箭羽後射箭的畫面，可是在大銀幕上迎來這一段的時候，還是很受震撼。因為它不僅是一個有想象力的炫酷招式，更被陳麗君賦予了濃烈的角色情感。

陳麗君飾演的阿育婭（微博@陳麗君_點绛唇）

作為故事片銀幕處女作，陳麗君展示出了她非常特別的天賦，足以驚豔我們對俠女角色的想象。不過也要承認，她此次的銀幕表演尚顯倉促。畢竟阿育婭是本片唯一擁有完整成長弧線的角色。而如何處理角色成長中的細膩變化，她還有進步空間。

本片與傳統武俠還有一點區別，在於戲劇反派和武力反派並不是同一個人。通常武俠片的大反派是二者合一的，一邊作惡一邊鋪墊武力的強大。最後一場對決達成戲劇與視聽的雙重高潮。《鏢人：風起大漠》的戲劇反派是清晰的，即和伊玄。他手段狠、野心大，武力卻相當平庸。演員此沙很好地演出了他越來越膨脹、越來越顛的精神狀態。

吐火羅傭兵團長阿羅漢（白那日蘇 飾）一直與和伊玄綁在一起，看上去可能會是最終與刀馬對決的高手，可他遲遲不出手，看不出實力如何。前左驍騎衛諦聽看上去很厲害，而且還劍指刀馬而來，可他與和伊玄完全無關。

漫畫裏的武力天花板裴行儼（劉耀文 飾）更是文質彬彬，普通觀眾都看不出來他很能打。中期的打戲，基本上是亂戰與單挑交替而來。袁和平把設計的重心放在了用場景來做文章。馬上亂戰，用到了多樣化的兵器，有更強烈的速度感與驚險度

刀馬與豎的單挑，配合大範圍的火焰，營造了視覺奇觀。大沙暴前，刀馬一行人與和伊玄一行人的拼殺由復仇之心推動，卻能亂中有序，最後殺出一個三個壞人跪拜老莫（梁家輝 飾）頭顱的視覺造型。大沙暴中，刀馬和諦聽的初次對決，更是拍出了場景元素的巨大影響力，是全片最大陣仗的場面戲。最終的打戲把眾多高手集中在了一起，雖然諦聽眾望所歸地成為最終的武力反派，但阿羅漢、裴行儼、隗知也並未缺席。漫畫裏有名有姓的高手都有打戲奉上，也算得上對原著量大份足的還原了。

從電影局的備案公示中可以覓得線索，《鏢人：風起大漠》之後，袁和平的下一部「鏢人」系列作品是《鏢人：戰起江都》。該片並非主線故事的延續，而是與刀馬同行的「玉面鬼」豎的個人前傳。如今，你對它會有怎樣的期待呢？

《鏢人：戰起江都》已備案（國家電影局）

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】