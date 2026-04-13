經典修復電影馬拉松5月東九見　4K修復教父及謝賢經典震撼重現

康樂及文化事務署(康文署)香港電影資料館(資料館)推出放映節目「修復瑰寶-電影馬拉松」，5月16至17日(星期六、日)一連兩天，在東九文化中心劇院放映五部經數碼修復的影壇經典，帶領觀眾穿越百年光影長河，感受電影的永恆魅力。



東九文化中心劇院放映五部經數碼修復的影壇經典。（官方提供圖片）

電影門票一律為70元，現已公開發售。康文署博物館通行證持有人於城市售票網售票處購買此節目正價門票，可獲八折優惠。凡購買此放映節目任何兩張或以上正價門票，亦可獲八折優惠。節目為資料館25周年誌慶及「香港流行文化節2026」節目之一。

電影馬拉松登陸東九隆重開鑼

開幕電影《神女》(1934)(4K數碼修復版)由吳永剛執導，講述阮玲玉飾演的主角為獨力養活親兒，而淪為街頭暗娼的悲劇。阮玲玉以細膩的演出，配合吳永剛極富表現力的鏡頭語言，令電影在展現女性的堅韌同時寄寓人文光輝，並確立阮玲玉與中國早期電影的世界地位。今次放映的是中國電影資料館全新4K數碼修復的版本，配以著名作曲家鄒野創作的樂曲，帶來全面提升的沉浸體驗。

《神女》(1934)(4K數碼修復版)劇照。（官方提供圖片）

德國表現主義大師茂瑙的史詩傑作《日出》(1927)(2K數碼修復版)，是他在荷里活執導的首部作品。電影講述農夫本欲設計弒妻後與城市女子廝守，後來卻心生懊悔，揭示人性善惡、愛與救贖的故事。電影以當年具開創性的流動攝影技巧和同步音效與音樂，獲公認為默片時代的完美藝術結晶。

《日出》(1927)(2K數碼修復版)劇照

《阮玲玉》(1992)(4K修復導演版)由關錦鵬執導，張曼玉擔綱演出阮玲玉的傳奇一生。電影以張曼玉的精湛演繹、阮玲玉的演出片段，以及劇中演員對角色的紀錄對談互相交織而成的「戲中戲」結構，重現30年代的影壇風華，不單是對阮玲玉的致敬，更是一場關於女性在大眾目光下面臨困境的深刻對話。

《阮玲玉》(1992)(4K修復導演版)劇照

被譽為影史瑰寶及最偉大電影之一的《教父》(1972)(4K數碼修復版)由法蘭西斯哥普拉執導，故事講述黑幫家族兩代權力交替，探討家庭、忠誠與背叛，精密的敘事結構與光影設計蘊藏黑色魅力，揭露地下世界的權力運作與道德暗角。今次選映的修復版是導演親自為公映五十周年監修，聲音和畫面更接近他的原本構想。

《教父》(1972)(4K數碼修復版)劇照

香港電影的寫實主義經典《英雄本色》(1967)(4K數碼修復版)由龍剛執導，講述謝賢飾演的釋囚重返社會的艱辛歷程。電影以兄弟情誼為主軸，深刻呈現釋囚更生與社會接納的議題，並為後來「港產英雄片」奠定基礎。資料館為這部電影安排修復並舉行香港首映，讓更多觀眾能一睹這部本土經典的藝術光芒。

《英雄本色》(1967)(4K數碼修復版)劇照

兩場盧米埃電影免費看

每場電影將設映前或映後談，由中國電影資料館代表、導演關錦鵬、龍剛導演太太龍胡梓婷，以及影評人喬奕思和登徒等主講。

節目另設兩場免費放映作為延伸活動，於5月25日在資料館電影院放映兩部以電影先驅盧米埃兄弟為主題的紀錄片：《盧米埃：光與影的故事》(2016)及《盧米埃！電影光映旅程繼續》(2024)，帶領觀眾從電影誕生之初，漫遊至當代的傳奇光影。

《盧米埃：光與影的故事》(2016)劇照

《盧米埃！電影光映旅程繼續》(2024)劇照

免費放映須憑票入場。門票將於5月16至17日上述每場放映結束後，在東九文化中心劇院外的接待處供持票觀眾領取，每人限取一張，先到先得，派完即止。免費放映當日亦設少量現場名額，觀眾可於放映前45分鐘在資料館一樓大堂排隊等候領取門票。每人限取一張，先到先得，額滿即止。