比《進擊的巨人》大結局更催淚！傳荷李活確定翻拍　粉絲集體崩潰

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 23:00

日本漫畫《進擊的巨人》在9日推出完結篇，結束在別冊少年雜誌長達11年7個月的連載，讓不少粉絲很不捨。《進擊的巨人》全球累積發行量突破1億本，讀者遍布180個國家和地區，還從漫畫翻拍成動畫跟真人版電影，目前預計拍成荷李活版本，讓粉絲們可以好好期待。

寫上紅色完結兩個字，深受漫畫迷喜愛的日本漫畫《進擊的巨人》9日推出完結篇，也結束在別冊少年雜誌連續11年7個月的連載。 在Twitter上不少日本粉絲對於結局表示不捨，而電子書城也因為太多人同時上線，導致網頁跟app當機，工作人員趕緊在臉書發文，要粉絲們有點耐心，慢慢等待。

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故事建立在人類與巨人的衝突上，人類住在由高牆包圍的城市，一起同心對抗會吃人的巨人，將恐懼、絕望以及無力感的人性充分的描繪出來。《進擊的巨人》從2009年推出後，風靡全球，發行量突破1億本，更被翻譯成21國語言，在180個國家販售，製作成電視動畫後，將熱潮推到更高峰，6年前還拍成真人版電影，找來水原希子跟已故的三浦春馬擔任主角。

如今迎來大結局，讓漫畫迷感到相當不捨，但《進擊的巨人》也確定會拍成荷李活版本，要粉絲們好好期待。

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