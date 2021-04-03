【尚氣】周邊商品劇透角色造型　梁朝偉「滿大人」以全新形象登場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-03 21:30

由劉思慕（Simu Liu）、Awkwafina及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），原定在今年2月12日美國上映，可惜受新冠肺炎疫情影響，電影被迫第三度延期至9月3日美國上映。近日有網民發現關於電影的周邊商品依照原計畫出售，讓粉絲有機會透過周邊商品，首次見到角色的完整造型。

由劉思慕主演的《尚氣與十環幫傳奇》，至今官方從沒有公布過任何宣傳短片或劇照。（網上圖片）

6款《尚氣與十環幫傳奇》角色玩具造型在網上瘋傳，其中包括由劉思慕飾演的尚氣、梁朝偉飾演的Wenwu／滿大人及張夢兒飾演的Xialing等。除此之外，玩具系列還包括讓粉絲震驚的AI版鐵甲奇俠及Civil Warrior。在原著漫畫中，後者是Steve Rogers為紀念其好拍檔兼競爭對手Tony Stark在內戰犧牲而設計，當時Steve Rogers從Tony Stark被摧毀的實驗室尋找零件後改裝而成。

當日官方宣布梁朝偉會在《尚氣與十環幫傳奇》飾演「滿大人」時，對亞洲觀眾而言是一大震撼的消息。（Getty Images）

另外，粉絲最關心的Wenwu／滿大人的造型經過重新設計，原著漫畫手上的十枚戒指，改成手臂上的十環；也有來自原著漫畫《Master of Kung Fu》的反派Death Dealer，他的原名為Li Ching-Lin，是傅滿洲的手下之一。至於由張夢兒飾演的Xialing，則沒有對應的漫畫角色。

Ben Kingsley在《鐵甲奇俠3》飾演假「滿大人」。（《鐵甲奇俠3》劇照）

有網民發現把6款《尚氣與十環幫傳奇》角色玩具組合起來會是Marvel超級反派海德先生（Mister Hyde），他是由Stan Lee及Don Heck聯手創造。有趣的是，他是女超級英雄Daisy Johnson的父親。這兩個角色都曾在《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）出現，當時Mister Hyde由Kyle MacLachlan飾演；而Daisy Johnson則由汪可盈（Chloe Bennet）飾演。

在原著漫畫中，滿大人十隻戒指，每隻都有不同能力。（Marvel Comics）

然而據網民推測，相信Tony Stark、Steve Rogers及Mister Hyde這三款玩具僅屬銷售策略，並不會在戲中出現；至於其他角色的造型又是否跟玩具廠商「劇透」一樣，則有待電影在9月上映時揭曉。