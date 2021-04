【尚氣】周邊商品劇透角色造型　梁朝偉「滿大人」以全新形象登場

由劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina及梁朝偉主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),原定在今年2月12日美國上映,可惜受新冠肺炎疫情影響,電影被迫第三度延期至9月3日美國上映。近日有網民發現關於電影的周邊商品依照原計畫出售,讓粉絲有機會透過周邊商品,首次見到角色的完整造型。