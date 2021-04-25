《花樣年華》4K特典場火速售罄　王家衛激罕拍片撐場︰我們戲院見

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-25 08:30

為慶祝《花樣年華》上映20周年及澤東電影30周年，王家衛導演跟Criterion公司合作，花5年時間修復這套經典，希望將至臻完美的4K數碼修復版再次呈現在大銀幕。電影將於4月29日在英皇院線放映，其中兩場附有紀念品的特典場，更於當日開賣即爆，真係想多張戲飛一齊睇都難。而王家衛為今次宣傳，更罕有地在外地拍片支持，呼籲借《花樣年華》作為開始，吸引大家入番戲院睇戲。

《花樣年華》重映，推出限定版海報，同樣精細。（官方圖片）

在短片中，王家衛戴上Cap帽，跟大家分享《花樣年華》的故事。「《花樣年華》發生在香港，今年是它21歲，過去的5年，我們重新修復這部電影，希望它以最好的狀態去迎接這個日子。這段時間大家可能很久沒有入戲院，希望《花樣年華》是個好開始。」

而《花樣年華》最動人的一對白︰「如果我有多一張船票，你會不會跟我走。」就被王家衛幽默地借用起來︰「如果多一張戲飛，帶你身邊的人一齊去，我們戲院見。」

為隆重其事，戲院更在iSQUARE舉行「《花樣年華》20周年記念版4K及展覽」，全戲院充斥《花樣年華》主題場景及佈置，令大家猶如置身於六十年代，當中最吸引的打卡位係1:1高度還原電影拍攝場地「金雀餐廳」二人雅座場景，由餐廳裝潢至餐桌用具，均完美重現餐廳的環境，讓觀眾猶如走進電影之中，點擊睇現場佈置。