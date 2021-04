《沙灘拯救隊》女星Donna D'Errico貼比堅尼照　逆齡生長震驚網民

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-04-25 19:43

曾參演劇集《沙灘拯救隊》(Baywatch)的53歲美國演員兼模特兒Donna D'Errico,她早前在社交平台Instagram上載了她穿著白色比堅尼及手持傘子的照片,網民對她「逆齡生長」的樣貌大感震驚,大讚她像20歲的少女。

Donna D'Errico當年因拍攝《沙灘拯救隊》已人氣急升。(網上圖片)

在1968年3月30日出生的美國性感女星Donna D'Errico,她在成為《花花公子》的模特兒前,曾擁有一間位於拉斯維加斯的豪華禮車公司。她在1995年9月獲《花花公子》選中成為當月玩伴女郎(Playmate of the Month)頁的女模特兒,同年參加了《Married... with Children》及《Unhappily Ever After》兩部劇集,但屬客串演出,僅出現一集。

Donna D'Errico(右)當年獲邀加入人氣劇集《沙灘拯救隊》。(《沙灘拯救隊》劇照)

直到1996年,Donna D'Errico獲邀加入人氣劇集《沙灘拯救隊》及《Baywatch Nights》。然而除了《沙灘拯救隊》外,她就沒有其他更為著名的作品。在離開《沙灘拯救隊》後,她演出過3部獨立電影。

Donna D'Errico在拍攝《沙灘拯救隊》前,曾擔任《花花公子》的模特兒。(《沙灘拯救隊》劇照)

另外,Donna D'Errico在1996年與搖滾音樂人Nikki Sixx結婚,直到2007年6月,兩人宣布9年的婚姻告一段落。兩人育有一子一女,兒子Rhyan D'Errico在1993年出生,目前是一名音樂人;而女兒Frankie-Jean Sixx則在2001年出生。

其實在2019年時,有傳媒拍到Donna D'Errico與女兒同遊洛杉磯,當時不少網民大讚前者與女兒站在一起時如同兩姐妹,而今次的比堅尼照,更令網民認為她「逆齡生長」。