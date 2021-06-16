【海底奇兵】粉絲暗黑理論解讀動畫　網民極崩潰：別毀了我的童年

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-16 19:25

由迪士尼及彼思（PIXAR）聯合製作的《海底奇兵》（Finding Nemo）在2003年上映時叫好叫座，還創下歷史上動畫電影首映週末票房收入最高的紀錄，最終《海底奇兵》在全球收超過9.4億美元票房，成為當年票房收入第二高的電影，僅次於《魔戒三部曲：王者再臨》（The Lord of the Rings: The Return of the King）。然而近日網上瘋傳《海底奇兵》暗黑理論，短片獲超過1,900萬人次瀏覽，非常厲害。

彼思製作的動畫深受影迷喜愛，而且很有意義。（《沖天救兵》劇照）

彼思製作的動畫電影一直適合一家大細觀看，但卻總有讓觀眾傷心的時刻，如在《沖天救兵》（Up），Carl Fredricksen與Ellie的愛情故事，後者總是夢想到南美洲探險，但機會尚未來到卻已病逝、在《玩轉腦朋友》時，乒乓犧牲自己讓阿樂逃離垃圾場等。然而以上情節對粉絲的沖擊或許都不及《海底奇兵》來得大，皆因在《海底奇兵》開始時，觀眾就看到一條梭子魚攻擊了馬倫（Marlin）及珊瑚（Coral）的家園，他們失去了大部分卵子，最後剩下唯一的Mo仔（Nemo）。

《海底奇兵》在2003年上映時叫好叫座，並獲得安妮獎多個獎項。（《海底奇兵》劇照）

當觀眾開始從這場悲劇慢慢恢復過來時，Mo仔被一位潛水員捉走，幸好最終都以開心結局落幕。Mo仔、馬倫及多莉回到大堡礁，而馬倫再沒有過度保護Mo仔，而多莉還與大舊布斯等鯊魚成為好友。

抖音用家Angela Freitag早前指《海底奇兵》其實是一部暗黑的動畫電影，隨即惹來粉絲熱議。（《海底奇兵》劇照）

可是根據粉絲近日的新分析，或者《海底奇兵》是一部暗黑的動畫電影，而這粉絲理論還獲Podcast「Just the Nobodys」轉發，引來極多粉絲討論，短片至今獲超過1,900萬人次觀看。不少粉絲亦有轉發這理論，並問：「你們有聽過《海底奇兵》的理論嗎？這將會毀掉你的一天。」

粉絲理論指出，其實Mo仔早已經不存在。（《海底奇兵》劇照）

據粉絲理論指出，其實Mo仔早已經不存在，這實際上是馬倫的想像，皆因他及其妻子因失去小孩而過度悲傷。抖音用家Angela Freitag稱：「Mo仔一早已經不存在，請大家留心，在開始時，一條梭子魚攻擊了他們。馬倫醒來後，幻想著還剩一粒卵子，並把其子稱為Nemo，而Nemo在拉丁語中可解釋為『沒有人』。所以Mo仔根本從沒存在過，而整部電影實際上是馬倫經歷哀傷的五個階段。」

之後的發展一切都是馬倫的幻象。（《海底奇兵》劇照）

之後Angela Freitag開始例舉經歷悲傷的五個階段，並以馬倫的行為舉例說明。首先是「否認」，馬倫不允許其子上學，因為前者覺得不安全。其次是「憤怒」，當馬倫不能控制事情時，他會對Mo仔生氣。繼而是「懇求」，他與一條患有短暫性失憶症的擬刺尾鯛多莉（Dory）結伴出發尋找其子。第四個階段是「沮喪」，當馬倫以為Mo仔已死，皆因後者計劃裝死而被沖到馬桶。最後是「接受」，馬倫在最後學會放手，讓Mo仔做他想做的事。

整部電影實際上是馬倫經歷悲傷的五個階段。（《海底奇兵》劇照）

有粉絲聽完這暗黑理論後，坦言：「如果是真的話，這將毀掉的的童年。」甚至有網民表示：「梭子魚不會吃小丑魚，所以實際是媽媽吃了兒子。」然而有網民嘗試反駁，並稱：「為何其他魚會跟Mo仔溝通？」但有網民已經解釋，這一切都是來自馬倫的幻想。大家又如何看待這粉絲暗黑理論呢？