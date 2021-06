【海底奇兵】粉絲暗黑理論解讀動畫　網民極崩潰：別毀了我的童年

由迪士尼及彼思(PIXAR)聯合製作的《海底奇兵》(Finding Nemo)在2003年上映時叫好叫座,還創下歷史上動畫電影首映週末票房收入最高的紀錄,最終《海底奇兵》在全球收超過9.4億美元票房,成為當年票房收入第二高的電影,僅次於《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King)。然而近日網上瘋傳《海底奇兵》暗黑理論,短片獲超過1,900萬人次瀏覽,非常厲害。