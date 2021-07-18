太空也入樽2│勒邦占士米高佐敦鬥到大銀幕　大帝有項數據反勝？

由洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士（LeBron James）及Don Cheadle主演的《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy），是1996年電影《太空也入樽》（Space Jam）的續集，而當年舊作由有「籃球之神」之稱的米高佐敦（Michael Jordan）。沒想到勒邦占士與米高佐敦由籃球場鬥到去大銀幕。



今集華納找來洛杉磯湖人球星勒邦占士主演《太空也入樽》續集。（《太空也入樽：改朝換代》劇照）

5大論點力證米高佐敦地位

其實外界不時將勒邦占士與米高佐敦比較，希望從兩人得出誰是史上最偉大（Greatest of all time）籃球員。雖然這辯論一直爭持不下，但其實曾有美國傳媒列舉5大論點，力證米高佐敦就是史上最偉大的籃球員。

當時的美國傳媒的第一個論點是佐敦從未在決賽失利，據了解，佐敦在NBA總決賽的奪冠率是百分之一百，他帶領球隊6次闖入總決賽，全部6次都是奪冠而回，由佐敦建立的公牛王朝至今仍為球迷津津樂道；然而占士至今雖然曾帶領不同球隊闖入總決賽，但10次的總決賽，占士僅錄得4次勝利。

勒邦占士在《太空也入樽：改朝換代》飾演自己。（《太空也入樽：改朝換代》劇照）

占士僅勝一項數據

佐敦除了擁有較多NBA總冠軍指環外，其個人榮譽也比占士多。佐敦擁有10個得分王、5屆NBA常規賽MVP、6屆總決賽MVP、3次榮膺NBA偷球王及1次賽季最佳防守球員；然而占士則有4屆NBA常規賽MVP及總決賽MVP及常規賽得分王等，但占士卻打破了由佐敦保持的連續867場常規賽得分上雙的球員，力壓佐敦成為第一，而他也是目前唯一一位對聯盟30隊都曾有大三元（得分、籃板及助攻）的球員。

《太空也入樽》當年由米高佐敦主演。（《太空也入樽》劇照）

6次入決賽6次奪冠

佐敦及占士毫無保留都是NBA歷史上出色的球員，然而外媒當時認為佐敦比占士更優勝，是因為他往往能在關鍵時刻挺身而出，這也是占士屢遭批評的一環。

另外，在占士加入熱火後，他與韋迪及基斯保殊組成三巨頭，並在2011年帶領球隊殺入NBA總決賽，相信當年奪冠呼聲最高的是熱火。可惜在最後關頭，曾兩度取得領先的熱火，卻吞下3連敗，最終敗於由魯域斯基率領的牛仔。反觀佐敦，他從沒有在總決賽的舞台上失利，他6次闖入總決賽，6次都是奪冠而回。

雖然全球票房有2.3億美元，但卻極多劣評。（《太空也入樽》劇照）

一心為公牛效力

最後，佐敦從未離開過公牛加入超級球隊，相反占士卻為NBA總冠軍指環而離開騎士。他在2010年加盟熱火，與韋迪、基斯保殊組成三巨頭。然而佐敦卻沒有選擇一條更容易的路，他那個時代當年的對手有魔術手莊遜、伊榮、「西部佐敦」德士拿、卡爾馬龍及奧尼爾等，然而佐敦卻讓整個90年代的NBA與他自己及公牛劃上等號。

占士目前效力洛杉磯湖人。（Getty Images）

其實在2016年，當占士帶領騎士逆轉勝勇士封王後，他聲稱自己已經成為NBA史上最偉大球星，沒想到，佐敦在接受ESPN訪問時表示，他卻不想要「史上最偉大」這個封號，原因是這對前輩不敬。比起占士自誇已成史上最偉大，佐敦卻反而認為「史上最偉大」讓他感覺羞愧與尷尬。