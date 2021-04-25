勒邦占士譴責警員擊斃黑人言論惹公憤　網民杯葛《太空也入樽2》

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-25 22:00

洛杉磯湖人球星勒邦占士（LeBron James）一直都關注黑人權益及種族歧視等議題，而他在美國時間星期二分享一則關於俄亥俄州持刀黑人少女遭白人警員擊斃事件，而他具爭議的言論即時引起公憤。勒邦占士隨後刪走貼文，並解釋不希望製造更多仇恨，但網民似乎不太受落，甚至有人揚言要抵制由他主演的《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）。

今次勒邦占士真的在網絡上出事。（《太空也入樽:改朝換代》預告擷圖）

美國黑人George Floyd去年5月遭白人警員跪頸致死案，案件在美國時間星期二審結。然而在裁決宣布前約30分鐘，勒邦占士的家鄉俄亥俄州州府哥倫布市再發生一宗黑人被白人警員槍殺的案件。據了解，當時16歲的黑人少女Ma'Khia Bryant疑持刀襲擊他人而遭警員連開4槍擊斃。

不少網民在勒邦占士的Twitter留言，並貼出這張圖片。（網上擷圖）

網民發起杯葛《太空也入樽2》運動。（Jack Posobiec Twitter 擷圖）

勒邦占士事後在社交媒體Twitter貼出開槍警員Nicholas Reardon的相片，並寫上「你將會是下一個」及標籤了「問責制」（Accountability）。勒邦占士就是因為這個言論，而引起外界不滿，有人指他盲目維護黑人權益。雖然勒邦占士之後刪走有關貼文，並稱：「我很厭倦看到黑人被警察殺害。我刪走貼文，是因為它被用來製造更多的仇恨─這與該名警員無關。這是針對整個系統，但人們總是愛把我們的言論來製造更多種族主義。我絕對希望有問責制。」

勒邦占士貼出新言論，但大多網民都不接受。（LeBron James Twitter 擷圖）

勒邦占士貼出威脅警員的言論。（網上圖片）

然而今次網民對勒邦占士的言論非常忿怒，不少網民指他應該為自己之前的言論道歉，許多網民留言質問他「警員是否不應制止該名正在持刀襲擊別人的少女嗎？」皆因從執勤警員隨身的攝錄片段可以見到，死者Ma'Khia Bryant當時手持利器奔向兩名女子。她襲擊首名女子後，對方整個人倒地，之後她轉身走向另外一人，而此時警員向她連開4槍，最終Ma'Khia Bryant送院後不治。

目前網民發起抵制勒邦占士的《太空也入樽：改朝換代》，指他的言論威脅警員。至於《太空也入樽：改朝換代》將在7月16日美國上映，並同步在HBO Max上架。