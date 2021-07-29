採魂邨｜韓國邪教迫女信徒提供性服務　教會淪為「人類繁殖場」

韓國驚慄電影《採魂邨》今日上映，電影預告在當地公開後短短三天，就獲得超過70萬觀看次數，還被當地傳媒形容為今夏恐怖片的黑馬。其實電影預告在本月初在香港公開時，同樣引起熱話，皆因除了電影中的大樓間格和走廊與香港屋邨十分相似外，連帶發行商為電影取名都花盡心思。



《採魂邨》講述長期凶至的出租屋邨「光林公寓」有一個傳聞，而網絡恐怖漫畫家智宇為求交稿，便膽粗粗走到這棟神秘大廈取材。電影由5個互有關連的章節拼湊而成，最後主角發現這屋邨曾暗藏一段恐怖的邪教歷史。



韓國驚慄電影《採魂邨》今日上映。（《採魂邨》劇照）

韓國邪教近年可謂經常成為新聞焦點，繼去年引致韓國疫情嚴重失控的「新天地教會」後，同年12月20日，馬來西亞傳媒《詩華日報》報道，京畿道安山市一所教會背後原來是恐怖性虐集團。皆因有3位女子提告，指一名姓吳的牧師逼女信徒成為其「靈脈」，更為他提供性服務，藉以「懺悔」並「洗刷性罪孽」。

《採魂邨》由5個互有關連的章節拼湊而成，其中一個是與韓國邪教有關。（《採魂邨》劇照）

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及後有韓國電視台SBS節目《我想知道真相》揭發，原來這家教會以托兒為名，遊說家長將子女送往教會寄宿，從而達到學習與洗滌心靈的作用。結果子女淪為吳牧師的性奴隸，而她們與吳牧師的性愛畫面更被拍攝。據了解，受害人超過30人，她們還被迫與男信徒雜交、與指定對象結婚及在限期內生下兒女，教會淪為「人類繁殖場」。

南韓電視台SBS節目《我想知道真相》（그것이 알고 싶다）專題報道，有3名女子出面控訴，指教會早年以托兒為名，讓家長把小孩送到教會，但原來是為姓吳的牧師提供性服務。（《그것이 알고 싶다》紀錄片截圖）

其實除了上述這案件外，另一件最多人講的就是2014年「世越號沉沒事故」，最終造成304人死亡。當地曾傳出是邪教「活人獻祭」的說法，而相信該理論的民眾更提出多項證據，讓「活人獻祭」的說法更加可信，而當時涉及的邪教就是救援派。在1992年，救援派就被南韓基督教長老會判定為「異端」。

女性被強迫成為「靈脈」，自小就被迫成為性奴隸，學習如何服侍吳牧師。（《그것이 알고 싶다》紀錄片截圖）

而在「世越號沉沒事故」前，1987年發生的「五大洋集體自殺事件」同樣非常轟動，事件造成32人死亡。據了解，當時「五大洋」創辦人朴順子年輕時曾生了一場大病，後來奇蹟痊癒，她認為是自己信教後得到「救贖」，因此開始進入救援派。可是朴順子其後投資失利，她將員工與其配偶分配在狹小的房間，命令他們禁慾，並禁止外出。直到1987年8月29日，一名員工到龍仁工廠巡視，發現朴順子與31名員工全部離奇在龍仁工廠的天花板上死亡。

而今次《採魂邨》都有理用這設定，可見邪教已經在韓國社會紮根。