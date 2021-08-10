疫情期間美國票房出乎意料　《自殺特攻》《黑寡婦》齊齊輸畀呢部

新冠肺炎疫情讓去年的荷李活幾乎不敢推出大片，今年初夏雖曾經一度呈現被暫時控制的新氣象，一堆延檔多時的鉅片接連上映，票房反應固然不及疫情之前，卻也讓電影公司大感振奮，不料這兩週美國的確診人數隨著Delta變種病毒肆虐而暴增，本來願意再度走進戲院的觀眾，又有不少被嚇到，新片票房明顯受到影響，讓娛樂產業再度蒙上陰影。



週末才在美國上映的《自殺特攻》（The Suicide Squad），影評成績遠勝前一個版本，觀眾口碑也有過之而無不及，本來被看好有機會創下R級（17歲以下未成年觀眾須成年觀眾陪同）DC影片的首映賣座紀錄，結果固然穩坐周末全美票房冠軍，數字卻不如預期，被認為遭到Delta變種病毒的打擊，之後要推出的新片也都不敢掉以輕心，甚至有的片商已將手上的影片再度延檔，各方都不知道究竟疫情的衝擊要至何時才會結束？

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向來領票房風騷的Marvel英雄片，今夏《黑寡婦》（Black Widow）雖是整整延檔一年多才登場，依舊以截至目前為止1億74000萬美元穩坐疫情期間北美票房冠軍，比起之前的Marvel大片明顯打了好幾折。

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不過以全球賣座來看，《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）才是疫情期間最賣座的荷李活巨片，全球票房破6億6000萬美元，《黑寡婦》到現在還無法在中國上映，影響很大。

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