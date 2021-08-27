叱咤風雲｜昆凌拍完對賽車感興趣想組車隊？　「老公覺得我瘋了」

由昆凌主演，周杰倫監製及客串，夫妻檔上陣的《叱咤風雲》，終於在香港上映，電影以女車手莉莉（昆凌 飾）展開，令一隊一直處於頹勢的車隊LIONS，再次叱咤風雲。昆凌接受《香港01》訪問，提到有傳因為拍完電影後太愛賽車的感覺，想自組車隊，昆凌否認其事直指只是傳聞，更指老公周杰倫聽到後，即反問︰瘋了嗎？

昆凌在戲中造型超酷，她也覺得女車手特別有吸引力。（《叱咤風雲》劇照）

自接拍該片後，昆凌予人印象都是愛飆車，喜歡速度感的人，事實上又係咪呢？昆凌︰「現實生活中，我不是太喜歡速度感，飆車亦太危險了，因為要演這角色，導演安排訓練卡丁車（高卡車），覺得好玩，而且賽車場上的路面情況，比真實路上簡單得多。不過拍攝時，見到車手拍的場面都非常真實，表現得很驚險。」戲中有真正的賽車場道景，要拍這一幕時亦令昆凌興奮不已。「好像打電動場面一樣，蠻容易融入角色，非常興奮。」

落到真正的賽車場，昆凌似模似樣。（《叱咤風雲》劇照）

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周杰倫身為監製，又是愛車之人，昆凌透露他跟導演為電影提供不少意見，二人互有交流。而作為愛車之一，通常都視車為第二老婆，未知平時可有將愛車交予老婆駕駛？「他是個很大方的人，願意讓出車子給我，只是我不敢駕，因為馬力太大，只要一踩油聲音便很響亮，好像駕馭不來。」有報道指昆凌想組車隊，老公更舉腳贊成，但昆凌就澄清絕無此事。「他不贊成啊，覺得我瘋了。而我亦沒有組車隊的念頭，只是在訓練課時，學到一些技巧覺得蠻有趣，好像已經上手了，對賽車很有興趣，但不會組車隊吧。」