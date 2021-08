【魔戒】「精靈王子」奧蘭度布林重提險死經歷　3樓墮下壓傷脊椎

現年44歲的英國男星奧蘭度布林(Orlando Bloom)曾演出過不少膾炙人口的電影,其中最為人熟悉的作品包括《魔戒電影三部曲》(The Lord of the Rings)、《加勒比海盜》(Pirates of the Caribbean)系列及《哈比人》(Hobbits)系列等。他近日在其社交平台重提早年差點癱瘓甚至死亡的可怕經歷。



奧蘭度布林在《魔戒》系列電影中飾演「精靈王子」Legolas。(《魔戒首部曲:魔戒現身》劇照)

奧蘭度布林在Instagram貼出兩張照片,其中一張是關於他發生在1998年的嚴重事故,他撰文寫道:「這發生在1998年,當時我從3層樓高的地方跌下來,那時候我壓傷了脊椎差點癱瘓,甚至死亡。約3個月後,我穿上這背架,每天都感謝我的四肢,讓我能夠突破極限,並且過著自己的生活(我現在更安全了)。」

除了這張受傷後的照片,他同時還貼出一張與朋友踏單車的照片。奧蘭度布林的未婚妻Katy Perry在貼文留言「我愛你」;而他的前妻、澳洲超模兼企業家Miranda Kerr則寫下「真為你感到驕傲」。

其實奧蘭度布林曾在2005年接受《GQ》訪問時都曾提這次嚴重事故,他表示他當時與朋友爬上屋頂露台處理排水管時,失足從3層樓高的地方跌下來,而這也讓他了解到人類並非無敵:「在那之前,我對生及死沒有深刻體會,當時我還不知道我們不是無敵,我有4天的時間想像我的餘生需要在輪椅上過,我腦海不斷浮現黑暗的念頭,我了解到我要麼再走路,要麼一生都不能走路。」

而這次嚴重事故,也讓他學懂不再做讓自己陷入危險的事:「當你在生死一刻才會明白,我曾經很喜歡騎電單車及開快車,但不是覺得很型,而是希望挑戰極限,但我現在冷靜了很多。」