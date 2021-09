《What If...?》抄《西遊記》　奇異博士學周星馳狂回過去

繼《WandaVision》、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)及《洛基》(Loki)後,Marvel Studios推出第四部電視劇作品《What If...?》,劇集講述如果在多個關鍵時刻與電影不同的情況下會發生甚麼變化。雖然此作看似如Marvel電影宇宙(MCU)關連不大,但從最新一集來看,劇集對MCU可能比大家所想的來得更重要,目前更成為《What If...?》系列中最高分的一集,高達9.2分。



「觀察者」Uatu由Jeffrey Wright聲演,每集他都會跟觀眾一齊了解如果在多個關鍵時刻與MCU不同的情況下會發生甚麼變化。(《What If...?》劇照)

在第四集「What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands?」(暫譯:假如奇異博士失去愛人而非雙手)中,講述Stephen Strange醫生邀請女友Christine Palmer參加晚宴,然而兩人在途中遭遇車禍,後者更重傷身亡。在女友身亡的情況下,Stephen Strange出發前往Kamar-Taj學習神祕魔法。

《What If...?》的評分暫時是《What If...?》系列中最高分的一集,高達9.2分。(《What If...?》劇照)

Stephen Strange獲得得阿戈魔屠之眼(Eye of Agamotto)後,學會了操縱時間。然而當時至尊魔法師古一和王警告他,隨意操縱時間可能導致現實崩壞。在女友逝世兩周年之際,Stephen Strange多次使用阿戈魔屠之眼逆轉時間,希望可以拯救Christine Palmer。儘管Stephen Strange可以逆轉時間,但每次Christine Palmer都以不同的方式死去。這一幕猶如《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中,飾演至尊寶的周星馳,透過月光寶盒拯救自殺的白晶晶。

Stephen Strange嘗試回去拯救Christine Palmer,跟至尊寶透過月光寶盒拯救自殺的白晶晶非常相似。(《《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照)

之後至尊魔法師古一告訴Stephen Strange,Christine Palmer的死亡是不可改變的「絕對時間點」(Absolute Point)。可是Stephen Strange不願意聽從至尊魔法師古一的勸告,並希望借助黑暗力量,於是至尊魔法師古一將時間線一化為二,觀眾可以見到黑化的Stephen Strange不斷從Book of Cagliostro召喚怪物,並吸收他們的力量;而另一個Stephen Strange則開始接受女友已死的事實。

至尊魔法師古一將時間線一化為二。(《What If...?》劇照)

最後大戰當然是暗黑至尊奇異博士大戰Stephen Strange,但由於前者實力太強,成功吸收了Stephen Strange。在獲得更多力量後,暗黑至尊奇異博士成功逆轉時間,並把Christine Palmer復活過來,但整個世界即時陷入滅亡。後悔的他向觀察者求助,但後者明言不會干預此事。最後Christine Palmer在至尊奇異博士懷中「再次」死亡。

至尊魔法師古一將時間線一化為二,觀眾可以見到黑化的Stephen Strange。(《What If...?》劇照)

同時觀察者警告:「每一種生活,每一個選擇,每一個時刻,都能瞬間摧毀整個宇宙。」有粉絲坦言這是蜘蛛俠在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)化灰後,最讓人心痛的結局。而這一集的出現,讓粉絲開始了解到《What If...?》或對Marvel電影宇宙有著重要影響。而其實《What If...?》的執行監製Brad Winderbaum曾經指出《What If...?》的重要程度跟《洛基》(Loki)一樣:「緊接《洛基》播映並非一種巧合,但在播出三集後,這承諾沒有兌現。」那麼開啟了多元宇宙的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)又會如何影響Marvel電影宇宙呢?

