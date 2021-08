《What If...?》首集15個彩蛋分析　細節位成功顛覆粉絲既有認知

繼《WandaVision》、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)及《洛基》(Loki)後,Marvel Studios推出改編自漫畫同名作品的劇集《What If...?》,而「觀察者」Uatu就在第一集帶Marvel影迷重新了解Peggy Carter及Steve Rogers。



「觀察者」Uatu由Jeffrey Wright聲演。(《What If...?》劇照)

《What If...?》第一集「What If... Captain Carter Were The First Avenger?」(暫譯:假如卡特隊長成為首位復仇者),故事發生在第二次世界大戰期間,當時大家都記得美國計劃為Steven Rogers注射「超級戰士血清」。然而當時Peggy Carter選擇留在實驗現場,於是產生了新的故事線。當時一名九頭蛇間諜潛入了實驗現場,他射殺了超級士兵計畫的Chester Phillips,同時他還射傷了Steven Rogers。

第一集的故事是「假如卡特隊長成為首位復仇者」。(《What If...?》劇照)

最終Peggy Carter把九頭蛇的間諜射殺,還自願代替Steven Rogers成為實驗者,接受「超級戰士血清」,她最後成為了超級士兵「卡特隊長」(Captain Carter)。此時九頭蛇首領「紅骷髏」Johann Schmidt找到宇宙魔方,並計劃透露宇宙魔方製造強大的武器。獲Tony Stark的父親Howard Stark秘密為她製作盾牌及超級英雄戰衣的Peggy Carter,成功從「紅骷髏」手上奪回宇宙魔方,而Howard Stark還為未有變成美國隊長的Steven Rogers製造了另一套機甲戰衣,他從此成「Hydra Stomper」。

來自紐約布魯克林的平凡瘦弱男子Steven Rogers成為了「Hydra Stomper」。(《What If...?》劇照)

兩人聯手對抗「紅骷髏」利用宇宙魔方所釋放的巨型生物,最後「卡特隊長」選擇犧牲自己而將怪物驅逐出這個宇宙。最後宇宙魔方再次開啟,「卡特隊長」在70年後遇上Nick Fury及鷹眼。點擊下圖即睇《What If...?》第一集的15個彩蛋!!!