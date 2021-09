尚氣專訪｜梁朝偉自認真實個性同文武相似　結婚13年罕提劉嘉玲

梁朝偉在Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)扮演反派「文武」,雖然愛家,但對家人有強烈的執念、佔有慾,梁朝偉認為這個角色非常「愛家」:「我也很愛家,我只要在香港,一定會陪家人、陪嘉玲吃飯,我們家很溫馨的」。



梁朝偉為了拍電影,不時得在全世界跑來跑去,日前拍《尚氣》時還遠赴澳洲,拍了好幾個月:「我是巨蟹座的,很宅,平常也不太喜歡出門,回香港之後,一定都要跟家人聚會」,提到結婚13年的妻子劉嘉玲,也開心說只要在家什麼都不做,生活簡單,就很幸福。

梁朝偉演過多次反派,他說上一次演反派,應該是在李安執導的《色戒》飾演易先生:「其實我在看過劇本之後,並不認為自己的角色很壞」,他認為「文武」是很人性化的,Marvel用很多角度去描繪這個角色,對他來說很有挑戰性,只要觀眾進戲院,一定會對這角色印象深刻。

梁朝偉有一雙全球公認的迷人電眼,許多名導巨星都稱讚他「透過眼神就能傳達千言萬語」,他謙虛笑回,自己一直相信可以透過眼神,表達自己角色的細節:「我以前下過很多苦功,每次看劇本,要先研究這個角色的個性、背景,然後研究這角色要搭配什麼樣的眼神」。

梁朝偉戲外雖未當爸,但在《尚氣》裡與劉思慕扮演父子,也不時與他聊天,表達對這名晚輩的關心:「他喜歡滑雪,我就跟他說,我每年冬天都在滑雪場,有機會的話,就跟我一起來吧」,讓劉思慕一整天都開心得輕飄飄的。

梁朝偉強調這部電影積蓄了他從影39年的表演能量,整體製作團隊也很優秀,一定會給影迷不少驚喜。《尚氣與十環幫傳奇》現正熱映中。

