【尚氣】原大熱人選林路迪輸在太靚仔？　網民感嘆：角色錯配

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)近日上映成為全城熱話,起用劉思慕當男主角一直備受爭議,網民認為他外貌不夠吸引、沒星味,尚有很多更出色亞洲演員可選,偏偏選了個只合符西方人眼中的典型華人樣子的劉思慕。

林路迪外型與身手皆出眾,當年被視為「尚氣」的大熱人選。(IG圖片)

當年有網民PS埋林路迪的「尚氣」造型。(IG圖片)

其實兩年前選角時,有一位呼聲更高的叫林路迪,出眾外貌加上一身好功夫,可惜最後大熱倒灶,而梁朝偉的角色,當年的大熱人選為甄子丹。後來林路迪在《真人快打》(Mortal Kombat)中演了「劉康」,剛巧原著遊戲中的劉康跟劉思慕幾乎長得一模一樣,難怪網民感嘆兩人角色錯配。

林路迪在《真人快打》中飾演的「劉康」,在原著遊戲中的樣子跟劉思慕似9成。(Twitter圖片、劇照)

現年33歲的林路迪在中國福州出生,曾於澳洲留學,後來移居加拿大並入藉,在英屬哥倫比亞大學修讀劇場表演,畢業後到美國發展演藝事業,並繼續進修演技。林路迪在求學時期開始學習各樣武術,曾於泰國接受泰拳訓練,亦學習過柔術與摔跤,練就一身好身手。

林路迪在IG出Post恭喜劉思慕成為「尚氣」。(IG圖片)

在荷里活捱了好幾年,林路迪才得到一些較多戲份的演出,當中最為人熟悉的包括《恐龍戰隊》及《水行俠》(Aquaman),亦曾參演過內地電影《捉妖記》及《港囧》。雖然未能演出《尚氣》,但林路迪跟劉思慕私底下感情十分要好,他曾特意在IG出Post祝賀對方加入MCU,到現在《尚氣》上映亦有幫忙宣傳。