史泰龍拍賣《洛奇》手套《第一滴血》頭帶等　一賣即賺破百萬美元

位於美國加州比華利山、專門拍賣荷李活名人物品的拍賣行Julien’s Auctions,近日宣布將呈現影史上最紅動作明星之一的個人收藏,2021年12月5日將舉行「史泰龍的生平和事業的財產」。因為史泰龍(Sylvester Stallone)這位荷李活超級巨星正要搬家,才將過去收藏的物品拿出來拍賣,超過500件壯觀的服裝、電影道具和紀念品,裡面甚至有世人熟悉的《洛奇》(Rocky)手套、《第一滴血》(First Blood)的孟波頭帶。這場拍賣屆時會進行線上直播,預計為史泰龍帶來150萬美元的收入。



史泰龍1946年出生於紐約市,他寫了劇本《洛基》(Rocky)並擔任男主角參與演出,成為1976年票房最高的電影。同時憑藉他的表演和劇本獲得金球獎、英國電影學院獎和奧斯卡獎十項提名,最後《洛基》獲得了奧斯卡最佳影片、最佳導演和電影剪輯獎,被認為是有史以來最好的體育電影之一。

1982年史泰龍創造了另一個代表性角色,自編自演《第一滴血》(First Blood)電影,演出男主角孟波,他驚人的體格,加上在生存技能和徒手格鬥方面的訓練,原始而真實的優勢能讓觀者興奮,票房依然相當成功。

【圖輯】史泰龍即將拍賣的《洛奇》手套、《第一滴血》頭帶等

2010年他又參與《轟天猛將》(The Expendables)編演,該片強勢集結阿諾舒華辛力加、布斯韋利士、杜夫朗格、蘭迪寇楚、積遜史達頓、李連杰、米奇洛基等動作明星,如今即將拍續集《轟天猛將4》。

2021年12月5日舉行的「史泰龍的生活和事業的財產」(Property from the Life and Career of Sylvester Stallone),拍賣亮點包括原創手寫筆記本,充滿了洛基電影系列的故事發展想法,還有《第一滴血4》的原始腳本,每本預計拍價為40,000~60,000美元之間。

第一次飾演洛基時佩戴的拳擊護齒套,還有洛基第三集的拳擊手套,這項估價為10,000~20,000美元。飾演孟波跟《浴血任務》中都佩戴的Luminor Panerai手錶、各種刀具,還有《第一滴血2》的頭帶估價8,000~10,000美元。

【同場加映】史泰龍6億豪宅曝光 泳池邊放Rocky銅像勁自戀

【本文獲「世界高級品」授權轉載,原文:電影英雄席維斯史特龍「洛基」手套、「藍波」頭帶即將拍賣】